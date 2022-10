El pleito de divas: Tras aparecer en 'Siempre Reinas' Lucía Méndez le manda mensaje a Laura Zapata

Ciudad de México.- El pasado domingo, 2 de octubre, Netflix estrenó su nuevo reality show, en el que reunió a cuatro famosas de la industria del entretenimiento mexicano: Lorena Herrera, Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lucía Méndez. Si bien, parece ser que las artistas que más se divirtieron fueron las dos primeras, todo parece indicar que surgió un fuerte pleito en las grabaciones de Siempre Reinas.

Según información brindada por las personas que ya vieron el programa de telerrealidad, parece ser que Lucía y Laura no se toleraron ni un poco. Hecho que se pudo notar desde el lanzamiento del promocional del show, donde se puede ver a la actriz de Colorina sumamente molesta porque la canción que José Luis Roma no era apta para su nivel de voz, pero sí lo era para el de la villana de María Mercedes.

Después de que la plataforma de streaming lanzó la serie de seis episodios, algunas personas se expresaron molestas por la falta de atención que Lucía le habría prestado a Zapata, mientras ésta última estaba contando la historia del secuestro que tuvo que vivir junto a su hermana, Ernestina Sodi, el 22 de septiembre del 2002, en las inmediaciones del Circuito Interior, luego de salir de la obra La Casa de Bernarda Alba.

A mí, muy personalmente, me dio mucho estrés y enojo que en el episodio 2. Usted está platicando con Lucía Méndez y ella todo el tiempo en el celular. No me pareció respetuoso de su parte, menos por lo que usted estaba contando. Era un tema muy delicado", declaró una usuaria