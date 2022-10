Enfermo y en silla de ruedas: Galán de Televisa alista su muerte y filtran su último deseo en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido primer actor, quien lleva varios años retirado de la pantalla chica luego de triunfar en cine, teatro y televisión, revela cuál es su último deseo antes de morir luego de una dura enfermedad que lo ha tenido hospitalizado y con problemas de salud. Se trata de Andrés García, quien trabajó en Televisa, TV Azteca y Telemundo como galán de telenovela, sin embargo, los vicios que tuvo en su juventud le cobraron factura y padece cirrosis hepática.

Luego de varias idas al hospital y recaídas en su salud que lo han hecho perder peso y las ganas de vivir, pues él mismo ha declarado que ya siente que está a punto de fallecer, ahora se revela cuál es la última voluntad del actor, misma que le fue cumplida en vida. El actor de Tú o Nadie, Mujeres engañadas y El Privilegio de Amar, quien ha señalado que fue abandonado por sus hijos y la única persona que está con él es su esposa Margarita Portillo, reapareció en un video pues le cumplieron su último deseo.

En las declaraciones retomadas en el programa Hoy y en Ventaneando, trascendió que el histrión de 81 años pidió que en su funeral toquen una canción específica. Aunque había dicho que quería que lo despidieran con Amor Eterno de Juan Gabriel, tal parece que cambió de opinión pues reveló que el tema que quisiera que se tocara al fallecer sea Los casquillos de mi cuerno, interpretada por Germán Lizárraga y su banda Estrellas de Sinaloa, su favorita.

Y vaya detalle que tuvieron con el actor pues su esposa Margarita contó que ellos se pusieron en contacto con ella y viajaron hasta Acapulco, Guerrero para cantársela en vida, totalmente gratis: "Llevamos muchos años escuchando esa canción y era el deseo de Andrés real que cuando él se vaya de se mundo le tocaran esa canción. Germán se entera y le dice: 'Yo se la quiero ir a cantar en vida'. Yo no tengo dinero, mi bolsillo no da para pagar eso, no, fue un regalo", señaló.

Y aunque ya está estable de salud, Margarita contó que hace unos días estuvo muy delicado no por cirrosis sino por falta de sangre y estaba en cama. Don Andrés estaba al borde de la muerte, por lo que se pensó lo peor, sin embargo, afortunadamente logró recuperarse y disfrutar de la música: "Recibir sorpresas como la que me dio Germán Lizárraga y sus @estrellasdesinaloa sin duda hacen de estos momentos algo mucho más grato y llevadero, gracias infinitas a amigos y familiares; les dejo parte de lo que paso a través de mi canal en Youtube, saludos", indicó el actor.

