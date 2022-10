Entre lágrimas, Vanessa Arias relata que pudo haber perdido la vida a manos de su ex

Ciudad de México.- La actriz Vanessa Arias, mediante una entrevista para el programa de Siéntese Quien Pueda de Unimás, relató el calvario que vivió con un exnovio, al indicar que pudo morir a manos de él y convertirse en una víctimas más de las alarmantes estadísticas en México, sin embargo, ante todo decidió omitir su nombre para evitar conflictos.

A 20 años de esa amarga experiencia, la también conductora confesó entre lágrimas que sufrió violencia física y psicológica, esto cuando apenas contaba con 19 años de edad, pues en una de las discusiones él la tiró por las escalera y ya en el suelo la pateó, provocándole la fractura de una de sus costillas, por lo que a partir de ahí tuvo que poner distancia.

Mi nombre es Mónica Vanessa Arias Núñez, soy de Culiacán, Sinaloa y estuve a punto de perder la vida hace 20 años en manos de la que en aquel entonces era mi pareja. Fui muy afortunada porque pude haber sido parte de las estadísticas de las mujeres muertas... Me empujó por las escaleras y me pateó en el suelo, me quebró una costilla”, comenzó.

Por otra parte, cuando ella quiso denunciarlo se llevó la sorpresa de que las instalaciones de seguridad pública estaban llenas de casos de mujeres golpeadas, mientras que una policía le comentó que "¿Pues qué habrán hecho para que sus maridos las golpeen así?”, algo que a ella le molestó, mientras que su entonces pareja siempre le hacía daño psicológico.

Me tenía el cerebro comido. Me ponía frente al espejo y me decía que era una mujer muy fea y que si estaba conmigo era por lástima, que nunca nadie me iba a querer", mencionó.