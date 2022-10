Kenye West afirma no estar "comprometido" con la educación de sus hijos: "Tratan de adoctrinarlos"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Como muchos sabrán, la mayoría de divorcios entre famosos terminan en grandes guerras libradas en tribunales, en la que los hijos se encuentran en medio de la disputa. Tal es el caso de la separación de Kanye West y Kim Karadashian, quienes desde hace meses se encuentran peleando por la custodia de los pequeños y es que, según algunos informes, el rapero no se encuentra comprometido en la educación de sus cuatro hijos.

Todo ocurrió en una entrevista que el examigo de Justin Bieber brindó para el medio estadounidense Heartless con Tucker Carlson, donde fue cuestionado sobre los avances en la disputa por la custodia de North, Saint, Psalm y Chicago, a lo que el famoso respondió que si bien han llegado a algunos acuerdos, aún continúan discutiendo los términos de la educación académica de los niños y es que, por un lado, la magnate del mundo de la moda quiere que los menores acudan a Sierra Canyon, el cual es el centro educativo más acaudalado de Los Ángeles.

Fotografía de Sierra Canyon School

Por otro lado, Kenye West insiste en que sus hijos acudan a la escuela que él mismo fundó en el año 2020 y de la que nadie sabe exactamente quién da clases y cómo se conforma el plan educativo de la misma, esto según información de la revista Rolling Stone. De acuerdo con el medio anteriormente citado, es difícil obtener información de La Academia Donda, ya que, tanto padres, como el resto del personal deben firmar un contrato de confidencialidad, por lo que se desconoce el nivel académico de la misma.

Los datos que sí se conocen de la escuela del rapero es que posee clases como: culto escolar completo, artes del lenguaje, matemáticas y ciencias; idiomas del mundo, artes visuales, cine, coro y parkour. Por su parte, Kim se ha mostrado renuente a que sus hijos acudan a esta curiosa escuela, aunque accedió a que los pequeños asistan a clases extracurriculares a La Academia Donda, donde presumiblemente toman coro.

En este momento hemos llegado a un compromiso, pero no he terminado porque no me comprometo, pero hemos llegado a un compromiso de que mis hijos vengan a mi escuela después de ir a Sierra Canyon y aprendan coro