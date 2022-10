Lo vuelve a hacer: Shakira comparte enigmático mensaje y causa furor en redes sociales

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Durante la tarde del pasado jueves, 6 de octubre, Shakira inició una enigmática campaña en sus redes sociales, misma que ha dado de qué hablar entre propios y extraños, ya que, algunos teorizan que podría tratarse del nuevo tema musical del próximo que lanzará próximamente, mientras que algunos más consideran que tiene un significado más profundo, como un mensaje encriptado para su expareja, Gerard Piqué.

Todo inició hace tres días, cuando la cantante de Las Caderas No Mienten y Ciega, Sordomuda; compartió un misterioso tuit en donde no había texto alguno, pero sí incluyó un breve clip en donde se leían las palabras: "No fue culpa tuya". En este punto, desde influencers hasta fans de la cantautora creyeron que se trataba del tema de su nuevo disco, mientras que algunos más extremos consideraron que se trataba de una manera de excusar al jugador del Barcelona.

Poco menos de 24 horas después, Shakira publicó un video, que incluía exactamente el mismo diseño que el anterior en donde se leía: "Ni tampoco mía". Obviamente, esta oración es una continuación del primer mensaje. Aquí, el número de personas que creyó que se trataría de una indirecta para el atleta incrementó. Incluso hubo quienes le expresaron su apoyo a la artista; sin embargo, nadie se esperaba lo que vendría después.

Fue durante este sábado, 8 de octubre que la cantante volvió a dar de qué hablar después de que compartió un nuevo video, de apenas unos segundos con la misma duración que los anteriores. De nueva cuenta, dicho clip sería la continuación de los demás, en el cual escribió: "Fue culpa de la monotonía". Si se juntan las tres oraciones da el siguiente mensaje: "No fue culpa tuya. Ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía", lo que da frases rítmicas, lo que podría reforzar la teoría de que, en realidad, se trata de una canción.

Cabe señalar que este tipo de estrategia publicitaria ya ha sido utilizada anteriormente por otro artistas. Un ejemplo de ello ocurrió hace unos meses, cuando la cuenta oficial de Instagram de Juan Gabriel se reactivó. De la misma manera que Shakira, el encargado de la red social comenzó a publicar la palabra "Ya" sin darle ningún contexto a la situación, lo que generó mayor impacto al momento en el que lanzaron el tema póstumo del 'Divo de Juárez'.

Fuentes: Tribuna, Twitter @shakira