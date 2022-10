Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 08 de octubre para tu signo zodiacal; predicciones del fin de semana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El fin de semana comienza, y si no sabes qué actividades hacer, el horóscopo de hoy, sábado 08 de octubre del 2022, compartido por Mhoni Vidente te dará una pista de lo que necesita tu signo zodiacal en su vida. ¡No te pierdas las predicciones que la pitonisa tiene para ti en asuntos de amor, dinero, trabajo y más para este nuevo día! Aquí los horóscopos.

Aries

Si no tiene muchos amigos, los astros le recomiendan que comience a salir más, que se arregle un poco y vaya a buscar un colega que le ayude. Es posible que se entere de una mentira del trabajo.

Tauro

Haga bien cuentas antes de gastar dinero en algo para su familia, ya que no tiene los ingresos que creía. Si planea cambiar de trabajo, está en un excelente momento.

Géminis

Aproveche este fin de semana para descansar y despejarse de la tecnología. Si tiene pareja, pueden organizar una salida romántica que los beneficie a ambos y los relaje.

Cáncer

En el amor, todo será risas y diversión, los malos tratos finalmente se calmarán para usted. Es probable que un asunto de herencia familiar se arregle en estos días.

Leo

Entregará su amor a una persona equivocada, por lo que estará algo deprimido estos días. Tranquilo, sus amigos y familiares lo ayudarán a sanar su corazón. Excelente momento para tomar un nuevo curso.

Virgo

Los prejuicios son malos, trata de evitarlos porque si no se perderá de grandes experiencias. El amor será muy especial para usted en este fin de semana, así que disfrute mucho lo que ocurra.

Libra

Necesita darse un tiempo a solas, para así disfrutar de verdad de usted mismo y prepararse para una nueva relación. El exceso de ejercicio podría dañar sus articulaciones, mucho cuidado.

Escorpio

Tiene muchas posibilidades de tener un nuevo puesto en su empresa, pero no debe mostrarse soberbio, o todo podría caer. En asuntos de salud, salga a caminar 30 minutos y verá grandes cambios.

Sagitario

Es momento de dejar atrás todos los malos ratos que vivió en el amor; la soledad ya le ha enseñado mucho, debe darse tiempo de enamorarse otra vez. Ahorre un poco más, no gana tanto como cree.

Capricornio

Cuenta con dinero suficiente para enfrentar los gastos que vienen, así que no tema en gastar en cosas necesarias. No sea muy exigente con sus compañeros en su trabajo; no le corresponde eso.

Acuario

Para dormir mejor, es clave que haga más ejercicio. Verá que poco a poco hasta mejora su calidad de vida y cualquier estudio sale mejor. En el amor, puros buenos momentos este sábado 08 de octubre.

Piscis

Si tiene pareja, pueden surgir ciertas discrepancias en este fin de semana; trate de ser más flexible y de no querer tener la razón siempre. No debe hacer gastos que sean muy arriesgados para su cartera.

Fuente: Tribuna