Se volvió mujer: Tras dos divorcios y casi morir, galán de Televisa pierde 18 kilos y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien se ha transformado en mujer en varias ocasiones y se ha divorciado dos veces, aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Alexis Ayala, quien hace unas semanas anunció su compromiso matrimonial con su novia 28 años menor, la actriz Cinthia Aparicio y provocó polémica, motivo por el cual ahora recuerdan quiénes fueron los amores del famoso galán de Televisa.

Como se recordará, Alexis debutó en la televisora de San Ángel en 1989, en Cuando llega el amor. Luego se unió al elenco de melodramas como Los parientes pobres, Tres mujeres, Atrévete a olvidarme, Amarte es mi pecado, Llena de amor, Lo que la vida me robó, Amar a muerte, Si nos dejan y Vencer la ausencia. Aunque se cree que ya no tiene contrato de exclusividad pues ha dado entrevistas a TV Azteca, lleva más de 33 años en sus filas.

El actor tuvo una dura crisis de salud en el 2018 cuando sufrió un infarto que lo dejó al borde de la muerte. Aunque logró salir adelante, el histrión ha revelado que padeció depresión al no poder volver al trabajo después de eso y subió 18 kilos. Afortunadamente, todo fue cambiando y Alexis recuperó el ánimo y su físico. En 2020, sorprendió al empezar a hacer videos para TikTok en los que incluso se vestía de mujer, divirtiendo a usuarios.

En 2021, dejó a todos impactados al anunciar su divorcio de Fernanda López en el 2021, aunque ya había estado casado en el pasado con la fallecida actriz Karla Álvarez. En redes del programa Hoy, recordaron que uno de sus primeros amores en el medio artístico fue Itatí Cantoral, quien confesó que se conocieron en el CEA y se comprometieron dos años después, pero la boda no se concretó porque ella no tenía ni 20 años.

Su romance con Karla Álvarez fue corto y él mismo reconoció que no se debieron haber casado: "El error de nosotros fue llevar la relación a donde no debía ir (el matrimonio), nos gustábamos, nos llevábamos bien, pudo haber durado un par de meses o unas cuantas saliditas, pero no era para que llegáramos al altar". También anduvo con la integrante de Garibaldi Luisa Fernanda Lozano, con quien vivió un intenso noviazgo durante cuatro años, sin embargo, todo terminó por cuestiones de trabajo y la distancia.

Otra de sus novias fue la actriz Paty Díaz, con quien el actor señaló que pasaron "más tiempo juntos del que fue necesario", terminando su relación en el 2005. También tuvo un romance con Ana Brenda Contreras por casi tres años, terminando en el 2009: "Somos dos personas civilizadas que entendimos que la relación había llegado a su fin, y decidimos quedar como amigos; Ana Brenda es una gran mujer y tuvimos un bonito noviazgo pero en el amor nadie sabe qué nos depara el destino", dijo el actor.

Algo que no muchos saben es que hace décadas Alexis tuvo un romance con la actriz Beatriz Zazueta, con quien tuvo a su primera hija Stephanie. Por último, se casó con la actriz colombiana Fernanda López en 2014 y en 2021 anunciaron su divorcio tras 11 años juntos y una hija en común. Tras hacerlo oficial, Alexis confirmó que andaba con Cinthia Aparicio, con quien se comprometió tras un año de relación en París, Francia.

