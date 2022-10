Shock en la corona: Exhiben al Príncipe Harry como un hombre "dañado" y "perturbado"

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Recientemente, el medio estadounidense, Page Six, consiguió contactarse con el experto real Tom Bower, quien habría sacado diversos trapos sucios a la luz del Príncipe Harry y es que, según el biógrafo el Duque de Sussex sería una persona "dañada" y "perturbada", después de haberse enfrentado a hechos traumáticos desde temprana edad, un ejemplo de ello sería la mala relación de sus padres, la Princesa Diana y Carlos III, quienes frecuentemente discutían.

Esta no es la primera vez que Bower habla abiertamente sobre la personalidad de el royal pelirrojo, ya que, hace algunos meses sacudió a la corona británica tras lanzar el libro Venganza: Meghan, Harry y la guerra entre los Windsor. Por otro lado, el experto enfatizó en el hecho de que la relación entre Markle y el príncipe era todo menos amor, ya que, presuntamente, la actriz de Suits habría manipulado al hijo menor de Lady Di para que éste cayera bajo sus encantos.

La Duquesa satisface todos los requisitos del Duque de Sussex, que no obtuvo en otras novias (...) Esta psicológicamente perjudicado tanto por la muerte de su madre como por el trato del padre a su madre, y al propio Harry, cuando era un niño

Fotografía de Harry Windsor y Meghan Markle

Y es que, de acuerdo con la información presentada por Bower, Meghan Markle se presentó ante el Príncipe como una persona completamente ajena a la vida real, pero presuntamente esto no sería así, ya que la celebridad de Los Ángeles se ocupó de investigar todo lo relacionado al hermano menor de William de Gales, pero no es sólo eso, ya que, fue la propia histrionista quien en una entrevista reconoció que admiraba mucho a la Princesa Diana, por lo que tenía varios libros que hablaban sobre la vida de la difunta Spencer, lo que en teoría, contradiría la supuesta ignorancia hacía la corona que la famosa afirmaba poseer.

Lo investigó cuidadosamente y, como una mujer inteligente con mucha experiencia, sabía exactamente qué botones presionar", declaró Tom Bower

El biógrafo teorizaba que la intención de la famosa era ganarse el amor del Príncipe, para después salir ambos de la Familia Real: "Harry era miserable como miembro de la realeza y Markle ofreció una salida". Esta declaración refuerza la teoría que surgió a partir de libro Courtiers: The Power Behind Of The Crown en la que se presume que la actriz no buscaba permanecer con los Windsor, sino por el contrario, quería aumentar su fama al salir del Palacio de Buckingham.

Fotografía de los Duques de Sussex

Finalmente, el experto real declaró que, existe la posibilidad, de que el príncipe pelirrojo haya reavivado antiguos problemas familiares, luego de su estadía en Londres, Inglaterra por el fallecimiento de la Reina Isabel II, ya que, durante los ritos funerarios habría sido despreciado de distintas maneras por su padre, el Rey Carlos III, quien le impidió llevar el uniforme militar, saludar el ataúd de su abuela y tampoco fue invitado a la reunión de líderes mundiales.

Fuentes: Tribuna