Sin dinero y vetado: Tras 46 años en Televisa y no poder caminar, actor renuncia a 'Hoy' por 'VLA'

Ciudad de México.- Tras sufrir una aparatosa caída el año pasado que lo dejó al borde de la muerte y sin poder caminar, un famoso actor y comediante aparece en Venga la Alegría luego de que hace apenas unos días estuviera en el programa Hoy. Se trata de Luis de Alba, mejor conocido como 'Pirruris', quien lleva más de 46 años en las filas de Televisa. El famoso, quien tras sufrir esa caída se llenó de deudas, las cuales aseguró que no tenía el dinero para cubrirlas, logró recuperarse y volvió al trabajo.

Como se recordará, el actor de 77 años ha participado en programas de la televisora de San Ángel como La Carabina de Ambrosio, La Hora Pico, La Escuelita VIP y El mundo de Luis de Alba, sin embargo, se dijo que fue vetado un tiempo por haberse ido a trabajar a Estrella TV. Luego de que le pusieran una prótesis de cadera y le reconstruyeran el fémur tras una aparatosa caída, el comediante adquirió una enorme deuda y su esposa pidió ayuda al público para pagar, ya que afirmaron que no tenían dinero.

Tras meses de recuperación, el actor volvió a estar bien de salud y acudió hace unos días al matutino Hoy, sin embargo, ahora que no tiene contrato de exclusividad los cambia por el matutino Venga la Alegría de TV Azteca, pues dio una entrevista a Venga la Alegría Fin de Semana donde habló de la hija que tuvo fuera de su matrimonio: "Sí, tengo una hija en Inglaterra, a la que he visto una vez en la vida... eso porque su papá, el hombre con el que se casó su mamá es de primer nivel económico", señaló.

Y agregó: "Ella tiene 28 años, muy guapa... me quería conocer y cuando tenía como 20 años localizaron a mi mamá, mi mamá sí sabía que existía ella pero yo no la había visto nunca. Vino con su papá, un señor inglés... ella se me quedaba viendo como diciendo: '¿Esta cosa es mi papá?'". Por otro lado, ante los cuestionamientos de cómo fue que concibió a la joven, dijo: "En un spring break. ellas venían a la universidad y nos juntábamos... las invitábamos a Acapulco".

"En Acapulco, la fiestota, en la arena... en el mar, llenos de vida. Nos remojamos los labios con bebida etílica casi toda la noche... no sé cómo pasó pero pasó y cuajó. No pensé que cuajara pero no me enteré yo hasta después", comentó. Finalmente, lament�� la postura que tomó su gran amigo Andrés García ante sus problemas de salud: "Ahora que lo veo, híjole, él está decretando su propia muerte y cierra las puertas para que alguien entre en su corazón... duele mucho porque un figurón, buen amigo también".

Violento de carácter (pero) los amigos se escogen con los defectos y cualidades. Ojalá Dios le dé luz para que no esté decretando su muerte a cada rato", concluyó.

