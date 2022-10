¿Todo bien con 'Chabelo'? Hijo del actor revela que su padre tuvo "serios" problemas de salud

Ciudad de México.- El pasado mes de mayo, se reveló que Xavier López, mejor conocido como 'Chabelo', padecía cáncer, información que él mismo salió a confirmar en su cuenta de Twitter, aunque indicó que ya había superado la enfermedad. Ahora, a cinco meses de aquel anuncio, el hijo del actor, Xavier López Miranda, dio una actualización del estado de salud de su padre, quien está retirado de los escenarios después de muchos años de carrera.

López Miranda agregó que a sus 87 años, su padre, quien es uno de los personajes más recordados de la televisión mexicana para el público infantil, ya está retirado de los escenarios, sin planes de regresar a trabajar y disfrutando del tiempo que pasa en familia. También dijo que los problemas de salud que Chabelo ha presentado son debido a su edad, pero que su padre lo ha inspirado mucho para su carrera profesional.

Él es una inspiración para mí porque mi padre no sólo se desarrolló como actor sino también como productor, no solamente de tele sino también hizo mucho teatro a lo largo de su vida. Me tocó verlo producir un montón de obras y escogí esta carrera por él, nunca había hecho comedia y hoy me aventuré a hacerla", expresó tras la presentación de la obra 'La clase'.