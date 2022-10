Tras dejar exclusividad de Televisa, exhiben FOTO de actor como payaso de fiestas infantiles

Ciudad de México.- A principios de este 2022, un prolífico actor y comediante de Televisa sacudió a la industria del espectáculo después de anunciar que, tras pasar más de 22 años en la empresa de San Ángel, había optado por tomar su propio camino como un artista independiente. A siete meses de que la exestrella de La Fábrica de los Sueños anunciara esto salió a la luz una fotografía de él trabajando como un payaso de fiestas infantiles, ¿será que no le fue también como se esperaba?

Adrián Uribe es uno de los comediantes con mayor fama en México; sin embargo, esto no siempre fue así, ya que, es uno de los tantos artistas que tuvo que empezar con su carrera desde cero, hecho que la misma estrella de La Hora Pico, Nosotros los guapos y Hermanos y detectives ha enfatizado en más de una ocasión. Tal y como ocurrió hace algún tiempo cuando dio una entrevista para el programa de Yordi Rosado, donde habló un sobre los retos que tuvo que sortear desde los 16 años.

No me gustaba ver sufrir a mi mamá o a mis papás por dinero y me gustaba ayudarlos. Como un hombre que, a pesar de ser humano con defectos, todos los días hizo lo posible por ser mejor ser humano para ser mejor papá, ser mejor hijo, ser mejor hermano, ser mejor artista", declaró el actor