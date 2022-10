Tras fuerte pelea y rumores de divorcio, captan a celebridad con rastros de llanto en el rostro

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Hace algunos días se hizo pública la noticia de que una pareja de celebridades habían tenido una fuerte pelea, después de que uno de ellos había tomado la decisión de retomar su carrera, hecho que habría detonado una dura disputa entre ambos que culminó con la separación física de los dos y, en días posteriores se supo que ya estaban hablando con sus respectivos abogados para iniciar el proceso de divorcio.

Se trata de la estrella de la NFL, Tom Brady y su esposa, la supermodelo, Gisele Bündchen. Como algunos sabrán, el jugador se había retirado del futbol americano para pasar mayor tiempo con su familia y para desarrollarse en otras áreas de su vida; sin embargo, dio un paso para atrás cuando anunció su gran regreso. Esto habría desatado una fuerte pelea entre la pareja, porque la estrella de la moda habría dedicado gran parte de su vida a cuidar sola de sus dos hijos, Benjamin, de 12 años y Vivian, de 9.

Según algunas fuentes cercanas a la pareja, Tom consideraba que podrían superar esta difícil situación, cosa que no ocurrió, por lo que éste se sentiría muy dolido, mientras que Bündchen parece estar más tranquila, incluso se le vio limpiar su auto de malas energías, aunque esto no significa la separación no le duela, ya que, recientemente fue captada saliendo de un edificio con oficinas legales en Miami, Florida.

De acuerdo con algunos informes, Gisele habría intentado por todos los medios que las cámaras no captaran su rostro, incluso se le vio lucir unos lentes color negro e intentó taparse con su laptop, pero esto no funcionó, ya que, en las imágenes se alcanza a ver su cara un poco enrojecida, mientras que su nariz se ve un tanto hinchada, lo que podría ser un indicativo de que minutos antes había estado llorando.

Fotografía de Gisele Bündchen

Como se mencionó anteriormente, hasta el momento se desconoce qué tan avanzado lleven el proceso de divorcio, pero se sabe que ambos ya fueron asesorados por su equipo de abogados para comenzar a negociar la separación de los bienes. Mientras tanto, una fuente cercana a la pareja mencionó que, tras la discusión, ya no existe ni la más mínima posibilidad de que Tom y Gisele resuelvan sus diferencias.

