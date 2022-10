Actor acusa a estrella de cine de humillarlo cuando trabajaron juntos: "Fue malo conmigo"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cuando se trabaja en un set de filmación por jornadas de 12 horas al día, pueden pasar dos cosas: el elenco desarrolla una maravillosa relación, casi como si de una segunda familia se tratase o terminan por odiarse entre ellos. Ejemplos de esto hay muchos, el más reciente podría ser el de Don't Worry Darling, película en el que las actrices Florence Pugh y Olivia Wilde terminaron en un presunto gran pleito, pero también pudieron ocurrir en cintas más antiguas, mismos que en su momento pasaron por desapercibidos, pero años después, los actores decidieron sacar a la luz todo lo ocurrido.

Tal fue el caso de Deadpool 2, largometraje en el que la estrella, Ryan Reynolds y TJ Miller tuvieron un gran pleito que concluyó en que el segundo ya no quisiera trabajar más con el protagonista de Linterna Verde y Free Guy. Todo trascendió cuando el histrión de Silicon Valley acudió al podcast Adam Corolla Show, donde fue cuestionado sobre su participación en Deadpool 3, a lo que éste respondió que no estaría y dio sus razones, mismas que resultaron inesperadas para la audiencia.

Ryan Reynolds y TJ Miller en el rodaje de 'Deadpool 2'

Muchos recordarán que en la película del superhéroe irreverente, TJ Miller interpretó a 'Weasel', el amigo cercano de 'Wade Winston Wilson' (Reynols); si bien en la pantalla ambos tenían buena química, resulta que las cosas no eran del todo amenas en la vida real, ya que, según palabras de Miller, Ryan solía tratarlo mal, al grado de humillarlo por, presuntamente, no ser la estrella del show, motivo por el que expresó que no volvería a trabajar con él.

¿Volvería a trabajar con él? No, no volvería a trabajar con él

Miller reveló que, cuando ambos aparecieron en Deadpool su relación era bastante buena e incluso insinuó que esto podría ser así porque en aquel momento Ryan no era un actor tan reconocido como lo es actualmente: "Me llevaba mucho mejor con él en la primera 'Deadpool' porque no era una gran, gran estrella de cine". Posteriormente, el actor de la serie de HBO procedió a explicar un momento realmente incomodo que ambos vivieron.

Tuvimos un momento realmente extraño en 'Deadpool' en el que me dijo: 'Hagamos una toma más'. Y luego, como personaje, fue realmente horriblemente malo conmigo como si yo fuera 'Weasel'. Entonces él dijo: '¿Sabes qué es lo mejor de ti, Comadreja? No eres la estrella, pero hace la exposición suficiente para que sea divertido, y luego podemos iros y volver a la película real", declaró TJ Miller

TJ Miller como 'Weasel'

Tras esto, Miller reconoció que los directores del filme no se contactaron con él para que apareciera en la nueva película de Deadpool 3, misma que hace algunos días se volvió tendencia en Internet cuando revelaron la noticia de que Hugh Jackman aparecería en esta secuela, aunque se desconoce si aparecerá con su rol de 'Wolverine' o llegará con un nuevo personaje, tal y como Marvel Studios hizo con el histrión Evan Peters en WandaVisión, en el 2021.

Fuentes: Tribuna