Adiós 'Hoy': Tras 36 años en Televisa y perder exclusividad, actriz 'se va' a la competencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de telenovelas, quien tiene más de 36 años de carrera en Televisa y presuntamente ya se quedó sin exclusividad, les daría un duro golpe muy pronto pues salió a la luz que podría firmar contrato en la empresa de la competencia. Se trata de la costarricense Maribel Guardia, quien llegó a las filas de San Ángel luego de concursar en certámenes de belleza como Miss Universo con sede en Acapulco.

Luego de ganarse el título como Miss Fotogénica, los ejecutivos de Televisa buscaron a la oriunda de San José, Costa Rica, para darle una beca para estudiar actuación, canto y baile y posteriormente se le vio actuando en melodramas como Serafín, Tú y yo, Al diablo con los guapos, Una familia con suerte, Corona de lágrimas y Te doy la vida. Además también pudo protagonizar la serie ¡Qué madre, tan padre!.

Fuente: Internet

Asimismo la exesposa del fallecido Joan Sebastian, con quien tuvo a su único hijo José Julián y se divorció por infidelidades, ha podido probar suerte como conductora. Del 2006 al 2010 fue presentadora estelar del programa ¡Muévete!, además de que también ha sido parte del elenco del programa Hoy en varias ocasiones, ya sea siendo conductora invitada o uniéndose al matutino más famoso de la televisión por cortas temporadas.

Desde hace varios meses 'La Guardia' ha desatado rumores sobre haber perdido su contrato de exclusividad en Televisa debido a que ha dado entrevistas exclusivas a programas de TV Azteca como el vespertino Ventaneando como el matutino Venga la Alegría. Aunque actualmente la bella actriz de 64 años está activa en el canal de Las Estrellas con la segunda parte de Corona de lágrimas, se rumora que pronto podría darles un duro golpe.

Esta mañana de domingo 9 de octubre la experta en espectáculos La Comadrita anunció mediante su cuenta oficial de Twitter que Maribel fue buscada por los productores de Telemundo para formar parte de la tercera temporada de La Casa de los Famosos: "Y hablando de La Casa de los Famosos 3, ya me contaron quien fue requerida", escribió la conocida influencer junto a una foto de la costarricense.

Fuente: Twitter @lacomadritaof_

Sin embargo, La Comadrita no detalló si la también cantante aceptó este reto de unirse al reality que más ha dado de qué hablar en los últimos meses. No obstante, los internautas emitieron su opinión y consideraron que Maribel no tiene necesidad de meterse en este programa tan escandaloso además de que recordaron que ella siempre le ha sido fiel a Televisa durante su carrera, por lo cual ven poco probable que llegue a firmar con Telemundo.

Fuente: Tribuna