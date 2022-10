Adiós TV Azteca: Tras pleito con jueces, ella sería la próxima eliminada de 'MasterChef Celebrity'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de TV Azteca se encuentra ansioso por mirar el próximo capítulo de MasterChef Celebrity, en su segunda temporada, debido a que está dando mucho de qué hablar. Lamentablemente durante la noche de este domingo 9 de octubre otro famoso tendrá que dejar su delantal y abandonar 'La cocina más famosa de México' y en las redes sociales ya circula el nombre de quien sería la próxima eliminada.

Cómo se recordará, durante la semana pasada la celebridad que tuvo que renunciar a su sueño de convertirse en el próximo 'MasterChef Celebrity' fue el actor cubano Francisco Gattorno, quien ya tenía varios episodios repitiendo los mismos errores. El exgalán de novelas de Televisa no pudo conquistar a los jueces con el tiradito de plátano que preparó debido a que excedió con el ajo y ellos manifestaron que prácticamente era incomible.

Asimismo, en el episodio anterior se pudo ver una nueva pelea entre Macky González y el jurado, integrado por los chefs Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne, debido a que ellos afirmaban que el equipo de la exatleta de Exatlón México no había cumplido con los requerimientos del reto de preparar un platillo con menos de 500 calorías. Aunque habían logrado subir al balcón, los jueces los regresaron a cocinar por una presunta "trampa".

En los avances para el siguiente episodio se puede ver que la cocina de MasterChef nuevamente volverá a arder pues las polémicas estarán a flor de piel y por primera vez la señora Talina Fernández explotará en contra de sus compañeros de reality porque considera que la tratan como una 'inservible': "Todos me tienen una gran consideración y compasión porque consideran que ya no sirvo y si no puedo, que me corran".

En las redes sociales ya circulan los spoilers para la jornada de este domingo 9 de octubre y el público de la empresa del Ajusco quedaron en shock luego de enterarse de quién sería la siguiente eliminada. Presuntamente esta noche la persona que abandonará el programa conducido por Tatiana sería nadie más y nadie menos que Macky, quien a lo largo de toda la temporada es quién más ha dado de qué hablar debido a sus encontronazos con el jurado, sobre todo con la chef Betty.

