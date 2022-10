De no creer: Gene Simmons, bajista de KISS, da los motivos por los que dicen adiós definitivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez falta poco para que la legendaria agrupación de rock KISS, esté de regreso en México; sin embargo, muchos de los arraigados fanáticos y hasta los de las nuevas generaciones no entienden los motivos por los cuales los intérpretes de I was made for lovin’'you deciden decir adiós, algo por lo que el bajista del grupo, Gene Simons, tuvo que explicar las razones que los llevarán a ya no volver a tocar más.

Paul Stanley, Tommy Thayer, Eric Singer y Gene Simmons encabezan la gira denominada 'End of the Road'; no obstante, en México serán parte del cartel del Hell & Heaven, evento por el cual se ha anunciado esta presentación como la última en México, descartando la posibilidad de verlos a solas en un escenario en la CDMX, Monterrey o Guadalajara, ciudades a las cuales KISS ha cobrado en años anteriores.

De acuerdo con lo expuesto por 'The Demon', bajista de 73 años de edad, la única razón por la cual recorren el mundo para decir adiós de manera definitiva es por amor al KISS Army y sobre todo, por amor propio; razón por la cual han estado vigentes por más de tres décadas es simplemente porque las ganas de querer formar un grupo sin fines lucrativos, los llevó a ser un fenómeno mundial, de ahí que para Paul Stanley, los seguidores de KISS ya no son solo fans, sino que forman parte de toda una tribu.

"Lo que tenemos con ellos es reciprocidad y son nuestro oxígeno y sangre. Hacen posible que existamos", destacó el vocalista.

Si bien KISS será parte de este festival que se llevará a cabo del 2 al 4 de diciembre en el Foro Pegaso ubicado en Toluca, en el Estado de México, será el último día del evento cuando marquen un hito en la historia, pues además de despedirse oficialmente del publico mexicano, estarán compartiendo el escenario con agrupaciones como Megadeath, King Diamond, SKA-P y Panteón Rococó. La agrupación originaria de Nueva York había estado de gira de despedida desde 2109; sin embargo, derivado de la crisis sanitaria por Covid19, muchos de sus eventos tuvieron que ser pospuestos, de ahí que se trate de una larga despedida para la cual faltan pocos días para tenerlos en el país.

Los boletos se pueden adquirir en la plataforma oficial del evento y sin cargos, en los puntos que se anuncien en las redes sociales. No obstante, es importante tomar en cuneta que esta venta se realiza por fases y, si no te quieres perder la última vez que KISS esté en México, a continuación te dejamos los precios actualizados, para que rompas el cochinito, saques el. Maquillaje y te despidas de esta legendaria banda como se merece.

