"El hombre que más he amado": Ingrid Coronado hace triste confesión con indirecta para Fer del Solar

Ciudad de México.- La querida presentadora mexicana Ingrid Coronado de nueva cuenta logró desatar tremendo revuelo debido a que en las redes sociales surgió el rumor de que habría lanzado una dura indirecta en contra de Fernando del Solar a través de su nuevo libro Mujerón, el cual salió tiempo antes de que el argentino falleciera. La exintegrante de Venga la Alegría habló como nunca antes sobre el hombre que más ha amado.

Como se recordará, la exintegrante de Garibaldi y el querido presentador anunciaron su separación en 2015 al poco tiempo de que él fuera diagnosticado con cáncer y aunque mucho se especuló sobre la razón por la que rompieron, ella siempre desmintió que lo haya abandonado por esta dura enfermedad. En su más reciente publicación, Coronado habla sobre la mala suerte que ha tenido en el amor pero no menciona el nombre de nadie.

Sin embargo, los lectores y seguidores de la también actriz mexicana ya sacaron sus conclusiones y creen que en alguna parte está haciendo referencia a Del Solar, quien lamentablemente murió por causa de una neumonía el pasado 30 de junio del presente año: "¿Te sientes quemada o rejuvenecida? Si el hombre que más has amado en tu vida te rompió el corazón, te traicionó y te provocó más dolor del que podías imaginar, y vive intentando lastimarte de todas las formas posibles", relata la famosa.

Es importante recalcar que Coronado nunca nombra a su finado exesposo, pero sus palabras casi confirman que está hablando de él: ""Tengo a Dios de testigo que es el hombre que más he amado en la vida, él sabe el enorme amor, yo con eso me quedo, con lo más lindo. Hoy con una composición mía desde el fondo de mi corazón, puedo agradecer estar con él y bendecir cada instante que he estado con él".

Y es que como se recordará, la querida conductora renunció al programa VLA porque estaba agotada mentalmente y ya no se sentía feliz debido a recibió muchas críticas y fue destrozada por divorciarse de Fernando. La también exesposa de Charly López, quien la ha acusado de haber sido infiel, fue muy sincera y comentó que sus relaciones sentimentales no han sido las mejores y explicó que con cada uno de sus exes ha ido de "Guatemala a Guatepeor".

Lejos de ir mejorando la calidad de mis relaciones románticas formales o la calidad de los hombres en mi vida, cada hombre que llegaba a tocar la puerta de mi corazón era peor que el anterior", señaló sincera.

Como se sabe, en los últimos días Ingrid ha estado en boca de todos pues admitió a nivel nacional durante su reciente visita al programa Ventaneando que Fernando había dejado desprotegidos a sus hijos Paolo y Luciano pues no los incluyó en su testamento y reconoció sentirse muy decepcionada del fallecido, pues aunque sabía que con ella no era buena persona, jamás imaginó que les daría la espalda a los niños:

Yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos de esta manera... Lo que me da tristeza que, a lo largo de 10 años, yo sí pude ver esta versión de él como persona, con respecto a mí, pero nunca me imaginé que dejara desprotegidos a mis hijos... finalmente esta no es la noticia que yo esperaba, yo hubiera querido otras cosas", dijo la conductora a Pati Chapoy.

