En la cárcel y divorciada: Tras 14 años retirada y kilos de más, actriz llega desfigurada a Televisa

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien se retiró de las telenovelas en el 2008, reaparece en redes de Televisa luciendo irreconocible, lo que impactó a sus fanáticos. Se trata de Yadhira Carrillo, quien fue una de las protagonistas más cotizadas de la televisión mexicana, sin embargo, decidió abandonar los foros de grabación y ahora está enfocada en ser empresaria, descartando volver a hacer un melodrama pronto pues su esposo está encarcelado desde el 2019.

Como se recordará, la originaria de Aguascalientes empezó en la actuación a finales de los años 90 con pequeños papeles en melodramas como Canción de amor, Te sigo amando y El privilegio de amar. Su primer protagónico llegó en el 2002 en La Otra, haciendo un doble papel, para después continuar con su racha de importantes proyectos como Amarte es mi pecado, Barrera de Amor, Rubí y Palabra de Mujer, retirándose en el 2008 para enfocarse en su vida personal.

Tras un divorcio, la actriz conoció al abogado Juan Collado y se casaron en 2012. Collado era pareja de la actriz Lety Calderón, con quien tiene dos hijos. Como se recordará, él fue detenido en 2019 por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada y desde entonces está preso en un reclusorio de la CDMX. A Yadhira se le ha visto solamente en algunos eventos desde entonces y afuera de la cárcel visitando a su marido, a quien no ha dejado solo pese a que han circulado rumores de una separación.

Yadhira Carrillo y Juan Collado

Carrillo se ha sincerado y ha contado a la prensa que no la ha pasado nada bien, pues la angustia y el estrés por lo sucedido le ha provocado enfermar y subir algunos kilos, por los que ha recibido críticas. Incluso ella misma ha tenido que justificar su aspecto, afirmando que no se ha podido arreglar como quisiera y mostrando un semblante triste: "No estoy muy bien, a raíz de todo esto llegó la presión alta, yo era de presión baja (...) Me duele mucho la cabeza, me duele toda esta parte, pesado... muy difícil".

Y ahora, la actriz reaparece en redes sociales pues a través de su cuenta de Instagram publicó una fotografía retomada en redes de Las Estrellas en donde luce irreconocible. Sí, luego de que Lety Calderón revelara que su expareja la contactó tras someterse a una delicada cirugía hace unas semanas, la actriz de 50 años compartió una fotografía en la que se dejó ver como pocas veces: con cara lavada sin maquillaje y luciendo sus anillos de boda.

Instagram @yadhira_carrillo

"Los leo y cada uno es único y particularmente afectuoso, me llenan la vida el alma y el corazón. Gracias", escribió en la imagen a sus seguidores, pues de inmediato provocó la reacción de colegas y fanáticos que la siguen en redes sociales. Mientras que algunos elogiaron mostrarse al natural y afirmaron que se veía muy bien, otros comentaron que se vería "desfigurada" y "muy transformada" debido a los complicados momentos que ha enfrentado en su vida personal. ¿Tú qué opinas?

Twitter @Canal_Estrellas

