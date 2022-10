Itatí Cantoral se deja ver más enamorada que nunca: "Gracias por hacer de mi la mujer más feliz"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la jornada de este domingo, 9 de octubre, la querida villana de telenovelas se dejó ver más enamorada que nunca, a través de sus redes sociales, donde no dudó en gritar el gran amor que la estaba embargando, incluso, le agradeció a esta persona por convertirla en "la mujer más feliz del mundo"... ¿Será que tras dos divorcios ya se encuentra en una nueva relación?

La realidad es que esto no es así, aunque esto no significa que la actriz no se encuentre profundamente enamorada, aunque no en el aspecto romántico, como de pareja, sino que más bien se trata de amor de madre, mismo que la ha caracterizado desde hace varios años. Como ya muchos sabrán, Itatí tiene tres hijos: Roberto Miguel y José Eduardo, ambos hijos del actor Eduardo Santamarina; y su hija menor, María Itatí Cruz, hija de Carlos Alberto Cruz, de quien la actriz se encuentra actualmente separada.

Resulta ser que este domingo, 9 de octubre, ambas Itatí se encontraban de fiesta, debido a que es el cumpleaños número 14 de la adolescente, motivo por el que la villana de María la del barrio le dedicó un conmovedor mensaje en su cuenta oficial de Instagram a su hija, en el que le deseó un feliz cumpleaños, así como le envió más palabras conmovedores en el que dejaba en claro cuanto ama a su pequeña.

Feliz cumpleaños María Itatí. Gracias por hacer de mi la mujer más feliz del mundo, con su existencias. Feliz cumpleaños a la mujer más fantástica de esta vida. Mi hija bella, feliz cumpleaños", declaró la famosa

En las imágenes con las que Itatí Cantoral acompañó su publicación se puede apreciar que llevó a su hija a diversas cafeterías de lo que parece ser Nueva York, Estados Unidos, donde la jovencita posó en un restaurante lleno de postres y donde el color rosa imperaba, así como como en otro establecimiento de comida, donde parece ser que la pequeña pidió unos pan franceses y un omelette; también se la llevó de compras.

Pero esto no es todo, ya que, recién el pasado domingo, la actriz de Hasta que el dinero nos separe celebró el cumpleaños de su hija con una reunión llena de sus amigos a la que asistió Santino Borgetti, hijo de Patricio Borgetti y Grettell Valdés; así como también se pudo ver a Julia Santamarina, hija de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva. Según algunos informes, todos los jovencitos salieron a jugar 100 Mexicanos Dijeron al jardín de Itatí y comieron pastel.

