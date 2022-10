Maite Perroni y Andrés Tovar: Filtran las primeras FOTOS de su lujosa boda; estos famosos asistieron

Valle de Bravo, Estado de México.- La noche de ayer sábado 8 de octubre tuvo lugar la esperada boda entre Andrés Tovar y Claudia Perroni luego de haber anunciado que estaban comprometidos en matrimonio apenas el pasado 12 de septiembre y a 1 año de que el productor firmara su divorcio de Claudia Perroni. En las redes sociales ya circulan las primeras imágenes del lujoso enlace matrimonial.

Hay que recordar que el exlíder del programa matutino Sale el Sol de Imagen TV estuvo involucrado en un fuerte escándalo cuando se le acusó de haberle sido infiel a su primera esposa con la protagonista de Oscuro Deseo, mientras que a ella también la acusaron de haber engañado a su novio Koko Stambuk. Pese a toda adversidad, la pareja pudo dar el "sí" hace algunas horas en una espectacular fiesta que se realizó en un exclusivo hotel de Valle de Bravo.

En las primeras imágenes que ya circulan en la red se puede apreciar que la protagonista de telenovelas de Televisa como La Gata y su ahora marido eligieron casarse al aire libre en un spot montado sobre unas escaleras de piedra, adornado con grandes velas blancas y un enorme cuadro de la Virgen de Guadalupe frente a ellos, lo cual deja claro que se trató de una boda religiosa aunque él ya había contraído nupcias por la iglesia con su antigua esposa.

Fuente: Instagram @tovarroni._

Perroni sorprendió a sus fanáticos al ser ella misma quien compartiera la primera imagen de su esperado enlace, en la cual mostró su hermoso vestido de novia. Para este día tan especial la protagonista del melodrama Rebelde eligió un sofisticado vestido con mangas largas y cuello redondo, falda amplia de tul y un elegante escote en la espalda. El cabello lo llevó totalmente recogido en un chongo y en la fiesta se dejó ver luciendo un blazer blanco.

We did it ! (lo hicimos) Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos… rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló", escribió la también cantante.