Tras 25 años retirada de Televisa y caer en coma, exactriz de TV Azteca estremece con dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida exactriz de TV Azteca, quien inició su carrera en Televisa pero ya lleva 25 años retirada de la empresa, reapareció en la televisión y estremeció a los televidentes al hacer duras confesiones acerca de los delicados problemas de salud que enfrentó en el pasado y que la mantuvieron en coma. Se trata de la querida Margarita Gralia, quien se dio a conocer por participar en novelas como Mirada de mujer, Besos prohibidos y Amor en Custodia.

La intérprete originaria de Argentina, quien empezó su carrera en la televisora de San Ángel actuando en De pura sangre, Herencia maldita, Atrapada y Caminos Cruzados, dio una íntima entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa El minuto que cambió mi destino en donde habló como nunca antes de diversas situaciones que vivió en su vida privada, como la razón por la que nunca tuvo hijos.

Gralia contó que ella y su esposo Ariel Bianco, con quien tiene 48 años de sólido matrimonio, intentaron por todos los medios agrandar la familia pero nunca se pudo: "Lo intentamos, 10 años de tratamiento, duros, pesados, prueba de fuego para una pareja. Es muy complicado. Las cosas también van avanzando, la ciencia y todo pero tengo una enfermedad que se llama endometriosis que fue de un grado muy severo y que no se logró", contó.

Fuente: Internet

La oriunda de Buenos Aires se sinceró y explicó que estuvo tan obsesionada con convertirse en madre que se descuidó como mujer pero llegó un día en el que dijo "ya basta" y entendió que ella y su esposo nunca serían padres. Sin embargo, presume que aunque Dios no le dio hijos, sí le permitió tener al gran amor de su vida: "Cuando lo conocí estaba babeando (por él), como hasta ahora, así sigo porque yo sigo babeando por él. La verdad quedé muy enamorada", relató.

Margarita, quien ha hecho varios trabajos al desnudo y uno de los más sonados fue posando para la revista Playboy, fue muy sincera con Gustavo Adolfo y le confesó que si hay algo de lo que le resulta difícil hablar es de cuando estuvo a punto de morir. Como se recordará en 2016 fue diagnosticada con una contracción de las arterias cerebrales, situación que puso en peligro su vida ya que estuvo en riesgo de quedar con daño cerebral pero luego de estar en coma inducido, se pudo salvar.

Fuente: Internet

A mí no me hace bien hablar del tema, pero no puedo hablar mucho, no me hace bien", comentó consternada.

La intérprete de 67 años aseguró que tiene muchos recuerdos distintos de los duros momentos que estuvo hospitalizada: "Hay cosas muy confusas, tengo imágenes muy confusas, pero volví", relató y explicó que luego de haber salvado su vida, simplemente volvió a nacer: "Tuve que aprender a caminar, a comer sola, una vez me batí toda, ahí aprendes a valorar tantas cosas y te das cuenta de cuánta gente te quiere".

Gralia declaró que está sumamente sorprendida y agradecida por toda la gente que la buscó y la apoyó en esos momentos tan difíciles, pues incluso personas que no eran parte de su familia se hicieron presentes: "Uf, me pone (nostálgica) qué fuerte, es fuerte porque quedé bien, he vuelto a los escenarios, le sonrío a la vida... creo que soy buena persona y trabajo para honrar la vida", relató la también empresaria, quien tiene una churrería en San Miguel de Allende desde hace unos años.

Fuente: Tribuna