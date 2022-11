A 27 años de 'María la del Barrio', Thalía e Itatí Cantoral tienen tremendo encontronazo en NY

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Corría el año de 1995 cuando Itatí Cantoral participó en María la del Barrio, proyecto que le dio fama mundial debido a su magna interpretación de 'Soraya Montenegro', personaje que incluso en este 2022 volvió a tener una gran relevancia, debido a que Televisa lanzó el remake de dicho melodrama, pero esta vez con Fabiola Guajardo en el rol de la villana, mientras que Claudia Martín dio vida al papel que Thalía llegó a interpretar hace 27 años.

Si bien el melodrama tiene casi tres décadas de haber llegado a las pantallas, la gente le guarda cariño a la dupla que Thalía e Itatí interpretaron por la productora Angelli Nesma Medina. Es por este motivo que los más de 20 millones de fanáticos que siguen la cuenta oficial de Instagram de Thalía estallaron de emoción cuando vieron que ambas histrionistas tuvieron el tan anhelado encuentro en las calles de Nueva York, Estados Unidos.

Itatí Cantoral presume su encuentro con Thalía

Parece ser que ambas tuvieron un gran momento luego de encontrarse, ya que, las historias de Thalía muestran que se fueron a degustar de un rico chocolate caliente en uno de los restaurantes más lujosos de La Gran Manzana, donde ambas se estuvieron ahorcando una a la otra, a manera de broma por la enemistad que sus personajes 'María la del Barrio' y 'Soraya Montenegro' tuvieron en su momento.

Las famosas también estuvieron grabando videos estilo TikTok en el que ambas cantaron el nuevo tema que lanzó la esposa de Tommy Mottola, Psycho Bi..., las actrices también reconocieron el gusto que les dio verse a través de un video, en donde Itatí declaró: "Aquí estoy con la mujer más guapa de Estados Unidos, aquí en New York", a su vez, Thalía respondió: "Manita te extrañaba tanto, namás no me vayas a desgreñar, ¿eh?", en este momento finaliza el video porque, precisamente la actriz de Hasta que el dinero nos separe atacó a la cantante de Arrasando.

Itatí Cantoral juega con Thalía

Luego de tomarse algunas selfies más y enviarle saludos a los fans de Itatí Cantoral, Thalía volvió a su mansión, donde declaró que, pese a haber tenido una reunión con su gran amiga, debía hacer ejercicio, actividad a la que, posiblemente, le debe lucir tan bien, aún a sus 51 años de edad. La famosa grabó algunos videos más que compartió en sus historias de Instagram, mientras que la actriz de La mexicana y el güero inmortalizó al publicar una foto con su amiga en la aplicación de la cámara multicolor.

Fuentes: Tribuna, Instagram @itatic_oficial, @thalia