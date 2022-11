Adiós boda: Devastado, Gabriel Soto llega a 'Hoy' y filtran porqué terminó romance con Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras meses separados, rumores de una ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva se volvieron cada vez más fuertes, sin embargo, es hasta este martes 1 de noviembre que revelan el supuesto motivo de la separación. El actor de Televisa apareció en el programa Hoy negando haber terminado el romance con la actriz rusa, sin embargo, una periodista filtró el presunto motivo de la supuesta ruptura luego de meses de especulaciones.

Aunque el exesposo de Geraldine Bazán desmintió que haya terminado su relación con Baeva, una periodista de espectáculos los traicionó y hasta reveló cuál habría sido el motivo de la separación luego de que en enero del 2019 confirmaran su relación y en octubre del 2020 se comprometieran en matrimonio. Y es que los dos han cancelado su boda varias veces y hasta la fecha se desconoce si volverán a retomar los planes.

En entrevista para el programa Hoy, el actor de melodramas como Amigas y rivales, Vino el amor, Soltero con hijas, Amor dividido y próximamente Mi camino es amarte, la cual se estrena el próximo lunes 7 de noviembre, negó que estuvieran separados y dijo que hasta prepara una fiesta de bienvenida para la rusa, quien ha estado en tres países diferentes y no se han podido ver en meses: "Se los he dicho siempre, cuando haya novedades se los vamos a decir", comentó algo molesto.

Posteriormente, agregó que no necesitan subir fotos juntos para probar su amor: "Irina ya llega en unos días y la vamos a festejar y vamos a estar juntos. Yo seguiré grabando, ella estuvo en Catar un mes, estuvo en Rusia un mes, estuvo en Nueva York casi tres semanas, o sea, realmente no hemos subido (fotos juntos) porque no hemos estado y cuando hemos estado, no nos preocupamos por estar subiendo cosas en Internet y en Instagram, o sea, no es necesario para nosotros así que no se preocupen".

Soto sostuvo que prefiere mantener algunos aspectos de su vida en privado, por lo que no todo lo tienen que publicar: "¿Por qué con lo mismo? No, lo que pasa es que ella ya está por regresar, ella ya regresa de Catar entonces por eso ya nos vamos a ver y la voy a poder celebrar y vamos a poder estar juntos y todo pero de grabar terminamos hasta enero". Y señaló: "¿Por qué en redes sociales se tiene que decir las cosas privadas? eso ya lo decimos en privado no?".

Finalmente, ante acusaciones de que es muy frío con Baeva luego de que en su cumpleaños no le dijera ni un "Te amo" en su mensaje, respondió: "Sí soy cariñoso, ayer hablé con ella y la felicité y todo, lo hacemos en privado. En público a lo mejor no ponemos lo que la gente quiere, no pasa nada. Ya nos verán, ahora que regrese ya nos verán". Por otro lado, quien los desmiente es la periodista Mandy Fridmann, quien aseguró que están separados y hasta dijo el motivo.

La reportera de La Opinión y El Diario de Nueva York, especializada en espectáculos, fue cuestionada por sus seguidores sobre Soto y Baeva a través de sus historias de Instagram. "¿Por qué terminaron Gabriel e Irina?", le preguntó un internauta este martes, a lo que ella respondió: "Porque se aburrieron", afirmó, aunque no dio más detalles al respecto. Cabe mencionar que la información continúa en calidad de especulaciones hasta que los dos actores puedan hablar al respecto.

