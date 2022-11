Adiós Chapoy: Tras romance con ejecutivo de Televisa y acabar de indigente, actriz se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien perdió su contrato de exclusividad en 2019 y tuvo un romance con un alto ejecutivo de Televisa, aparece en el programa Hoy. Se trata de Érika Buenfil, quien hace apenas unos días apareció en el programa Ventaneando de Pati Chapoy dando una entrevista. La actriz se sinceró sobre su regreso a los melodramas y cómo está su hijo Nicolás ahora que ya convive con su padre, Ernesto Zedillo Jr..

Érika empezó su carrera en la televisora de San Ángel hace más de 40 años, protagonizando telenovelas como Amor en silencio, Marisol, Tres mujeres, Así son ellas, Triunfo del amor, Amores verdaderos, Te doy la vida y Vencer el pasado. La actriz se ha consolidado gracias a su belleza y talento, mismo que le sirvió para dar vida a una mujer indigente llamada 'Fela, 'La Loca' en La Gata, sin embargo, en 2019, perdió su contrato de exclusividad y cayó en una fuerte depresión.

Fela 'La Loca' en 'La Gata'

Aunque la tristeza duró poco para la actriz, pues supo reinventarse y empezó a subir videos a TikTok, convirtiéndose en la 'Reina del TikTok', ya que durante la pandemia se volvió una de las más populares en la plataforma, adquiriendo millones de seguidores. Aunque siempre había sido hermética sobre su vida privada, ya que tuvo romances con el entonces ejecutivo de Televisa Víctor Hugo O'Farrill y tuvo un hijo con el hijo del expresidente Ernesto Zedillo, ahora la actriz habla al respecto en el programa Hoy.

Sobre su regreso a las telenovelas, pues vuelve con protagónico maduro a la producción de Lucero Suárez Perdona nuestros pecados, la actriz comentó que ya no tiene tiempo para grabar por crear contenido para sus plataformas, pero hizo una excepción por este proyecto: "Ya no puedo, estoy agotada de tiempo entonces para encerrarme a hacer una telenovela, que requiere muchas horas de grabación y foro, con Lucero lo hice muy contenta", dijo.

Por otro lado, luego de que causara polémica que Ernesto Zedillo Jr. conoció a su hijo Nicolás luego de años de no haberlo reconocido, la actriz reveló que la situación no ha cambiado mucho, contando que está tranquila luego de que su primogénito y Zedillo Jr. sostuvieron su primer encuentro: "Más bien no se los había contado a ustedes, pero ya estaba yo liberada. Nicolás ya es un joven de 17 años, yo lo trabajé durante todo el tiempo, y la verdad no tuve problema, fue un niño bastante comprensivo", dijo.

Al escuchar la pregunta sobre la frecuencia en que su hijo ve a su padre, la protagonista de 58 años comentó: "Normal, la vida sigue igual, yo sigo igual, Nicolás está todo el tiempo conmigo, ve pocas veces a su papá, o sea, todo está normal, lo que pasa es que se enteraron tarde. Es una situación que yo no había compartido, pero yo estoy normal, mi vida sigue siendo perfectamente normal". Por otra parte aseguró que está excelente sin pareja, por lo que no está en busca de un noviazgo.

No quiero, por ahora estoy muy feliz, punto", finalizó.

