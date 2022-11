Adiós 'Hoy': Tras salir del clóset y enfermar de cáncer, villano renuncia a Televisa y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso villano de telenovelas, quien trabajó por décadas en Televisa y dejó de hacer telenovelas, aparece en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría con fuertes declaraciones. Se trata del actor Sebastián Ligarde, quien es abiertamente homosexual y se casó con su pareja Jorge López tras años de romance, sin embargo, tiene una hija con quien está distanciado, tema que resulta aún más sensible luego de que fuera diagnosticado con cáncer de colon.

Como se recordará, Ligarde debutó en la televisora de San Ángel en los años 80 y participó en telenovelas como Pobre Juventud, Quinceañera, Lo blanco y lo negro, María la del barrio, Vivo por Elena, La casa en la playa y Salomé. Cuando grababa el melodrama Marionetas en 1986, le indicaron que sería reemplazado y le dejaron entrever que habría sido por su orientación sexual. Ligarde fue vetado por un productor que descubrió que era gay.

Sebastián Ligarde en 'Quinceañera'

Tras hacer su última telenovela en Televisa en el 2001, dos años después perdió su contrato de exclusividad y se cambió a TV Azteca, donde actuó en Belinda en el 2004. Luego siguió trabajando en Telemundo y Venevisión, aunque se alejó de los melodramas y se enfocó en dar talleres de actuación en Estados Unidos. Hace unas semanas Ligarde informó que padece dos tumores en el colon y tras aparecer en redes del programa Hoy, da una entrevista a Venga la Alegría.

Sebastián Ligarde y su esposo

Tras ser diagnosticado con cáncer de colon, el actor de 68 años reveló que no tiene intenciones de reconciliarse con su hija, Dawn Amedee, a pesar de que hasta hace algunos años aseguraba mantener una buena relación con ella. Aunque hace apenas un tiempo aseguraba que se llevaba muy bien con su yerno y ella estaba orgullosa de él, dijo: "No me estoy comunicando con ella, no quiero que porque estoy enfermo, 'ay, ya me voy a acercar y ya voy a ser buena onda'", compartió.

Y agregó: "Yo no he hecho un intento de acercarme porque las cosas están tensas, pero no voy a estar rogando nada, cada quien tiene sus lecciones que aprender". No obstante, el famoso villano de melodramas aseguró que tiene fe en superar la enfermedad y ya quiere ser sometido a cirugía para que le retiren los dos tumores: "Estoy con muchas ganas de entrar al quirófano, yo no puedo ni explicar por toda la montaña rusa emotiva que pasé en estos 5 meses, que no me han dado ni un diagnóstico ni un pronóstico".

Finalmente, el actor confesó que su esposo, Jorge López, está muy preocupado por su salud pues perdió a su madre hace apenas 6 meses: "A él se le murió su mamá hace 6 meses, el alma de lo lastimada que está en este momento, lo ha asustado". Además, compartió que ya desde hace tiempo tiene su testamento en regla por lo que llegara a suceder: "Yo dejé todas mis cosas arregladas en momentos de gran salud, no en momentos de gran enfermedad", concluyó.

Captura de pantalla de 'Venga la Alegría'

