Alerta en la dinastía: Pepe Aguilar confirma contagio de Covid-19; califica al virus de "tarugada"

Ciudad de México.- Este martes 1 de noviembre el cantante de regional mexicano, Pepe Aguilar, informó a todo su público que había dado positivo a Covid-19 luego de dos años de haberse librado del virus SARS-CoV-2 el cual ocasiona la enfermedad, contagio que de manera inesperada lo llevó a estar ausente de un evento importante para su carrera pues con base a lo expuesto por las autoridades sanitarias, los pacientes deben mantener aislados hasta nuevo aviso.

De acuerdo con lo expuesto por el intérprete de temas como Miedo, Prometiste o Directo al Corazón, fue durante la presentación de su hija, Ángela Aguilar en el cierre del Desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México del pasado sábado 29 de octubre cuando se sometió una prueba para detectar la presencia del virus, mismo que él calificó como una "tarugada" haciendo referencia al tiempo que lleva afectando a la humanidad y aunque las autoridades sanitarias han remarcado una tendencia a la baja desde hace cuatro meses, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene alerta internacional.

“Me había salvado durante dos años y cachito y ayer por la tarde, de pura tarugada me hicieron una prueba porque se la estaban haciendo a todo mundo y que salgo positivo, yo siempre he sido muy positivo, pero no esperaba ser positivo de esta tarugada”, remarcó.

El ahora 'jefe' de la Dinastía Aguilar informó que no presenta los síntomas que caracterizan a este virus; incluso bromeó con el tema de contagiar a los demás haciendo el clásico sonido de un estornudo, pero no lo hizo con dolo, sino que se valió del sentido del humor que lo caracteriza. Todavía no se sabe cuánto tiempo deba estar en aislamiento pero el cantante hizo énfasis en que se encuentra estable.

"Como ven, no tengo síntomas, estoy perfectamente bien, pero achu… no los quiero… achu, achu… esta tarugada así es, bendito sea Dios que no tengo síntomas, pero no puedo salir", lamentó.

Aunque Pepe Aguilar estuvo presente en el primer cuadro de la capital mexicana al lado de su hija, el evento al que no podrá asistir debido a la enfermedad es la presentación de su libro titulado 'Mexicano hasta los huesos' el cual estaría presentando en Guadalajara, obra donde expone cómo fue ofrecer espectáculos durante la pandemia provocada por el Covid-19, enfermedad que irónicamente lo orilla a ausentarse.

Algunas de las presentaciones que Pepe Aguilar tenía programadas para los siguientes días son el próximo 4 y 5 de noviembre en Estados Unidos, mientras que en México llevaría el espectáculo denominado 'Jaripeo sin Fronteras' a la ciudad de Zacatecas el día 19 del mes en curso. Si bien no se sabe cuánto tiempo deberá mantener el aislamiento, por ahora las fechas no se han cancelado de manera oficial.

