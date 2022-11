Andrea Escalona llega de luto a 'Hoy' y Magda Rodríguez le envía mensaje en vivo: "Me haces falta"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 1 de noviembre se cumplen 2 años de la inesperada partida de la productora Magda Rodríguez y por supuesto que su famosa hija Andrea Escalona la recordó con una emotiva publicación que hizo en sus redes sociales. Asimismo, la fallecida 'Reina del Rating' se hizo presente en el foro del programa Hoy y hasta envió un mensaje desde el más allá a través de un médium.

Como se recordará la otrora productora del matutino de Televisa, y que también trabajó en TV Azteca, perdió la vida el domingo 1 de noviembre de 2020 por la mañana mientras descansaba en su hogar. Aunque ha habido mucha confusión y se especula que se trató de Covid-19, la causa oficial de su muerte fue por un shock hipovolémico. Magdita apenas había cumplido 57 años cuando perdió la vida de forma inesperada.

Hace algunas horas Andy utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir uno de los momentos más emotivos que vivió con su famosa madre y se trata de un video en el que la productora capta un bello atardecer justo para celebrar la llegada del Año Nuevo (en 2020): "Todo por servir se acaba... por un 2020 lleno de estos atardeceres, de este crepúsculo, de estos instantes hermosos... Escalona te regalo el sol, el mar, la luna... ah, y un novio te voy a regalar, hay que buscarlo", dijo Rodríguez.

Fuente: Instagram @andy_escalona

'La Escalona', quien se encuentra en la recta final de su embarazo ya que en diciembre dará a luz a su primer bebé, acompañó el emotivo video con una enorme carta dirigida a su reconocida mamá: "Hace dos años que no te veo, que no te abrazo, que no tomamos juntas burbujas, ¡que me haces falta!... GRACIAS por todo lo que me regalaste en vida y después de ella, GRACIAS por tu amor infinito... Hoy te recuerdo y te dedico mi vida como todos los días".

La exnovia del conductor Daniel Bisogno no paró de elogiar a Magda, a quien considera la mujer más inteligente que ha conocido y además su alma gemela: "Papá Dios decidió hace dos años llamarte, porque como tú decías yo no me ponía 'lista, lista' darte tu nieto. Gracias por esa luna, ese sol, ese mar que me sigue acompañando, me recuerdan a ti todos los días, por ese novio y ese mijito", finalizó el mensaje de Andy.

Pero como era de esperarse, la conductora de 36 años recordó a la finada productora durante la transmisión del programa Hoy de esta mañana y recibió un emotivo regalo. Resulta que el médium Ángel Gabriel se comunicó con Magdita en esta fecha tan significativa y a través de él ella envió un mensaje para su hija y su hermana Andrea Rodríguez: "Dice 'no hay momento en que no estamos juntas' lo estás haciendo chingón, esta orgullosa de ti'", expresó el especialista.

Fuente: YouTube Programa Hoy

Fuente: Tribuna e Instagram @andy_escalona