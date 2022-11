Cantante habría predicho su muerte en un show; pierde la vida cruelmente una semana después

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- El mundo de la farándula vuelve a vestirse de luto con el fallecimiento de un querido musico, quien perdió la vida de manera cruel y sorpresiva; sin embargo, todo parece indicar que el famoso predijo su prematura partida, debido a las inquietantes declaraciones que hizo semanas atrás, cuando brindó una entrevista a un reconocido podcast, donde precisamente tocó el tema de la muerte.

Como algunos sabrán, en horas de la madrugada de este martes, 1 de noviembre, el rapero de Migos, Takeoff, perdió la vida, a los 28 años, en medio de un tiroteo en una bolera de Houston, Texas, en Estados Unidos, luego de que estallara una pelea por un juego de dados. Si bien, los hechos ya dieron la vuelta al mundo, lo que muy pocos saben es que el interprete de temas como Open It Up, Stir Fry, Bad and Boujee y Deadz parecía saber que su hora llegaría pronto, después de que hizo algunas declaraciones en el podcast Drink Champ, hace unas semanas.

Takeoff habría predicho que su final estaba cerca

De acuerdo con algunos informes, el famoso había acudido al programa sonoro justo para promocionar sus nuevos proyectos, cabe señalar que Takeoff no fue solo, ya que, su compañero y primo Quavo, con quien colaboraba en el dueto Unc & Phew se encontraba con él. En aquella ocasión el ahora occiso declaró que quería que reconocieran su trabajo mientras estaba vivo y no después, cuando ya fuese demasiado tarde.

Una cosa que realmente me encanta del proyecto es cómo estás brillando. Por supuesto que estabas brillando antes, pero sentí que estabas bailando en este. Era tu momento de probar (...) Estoy tranquilo, estoy relajado, pero ahora de hacerlo estallar. Quiero entrar en mi flujo. Es hora de darme mis flores. No los quiero cuando ya no esté aquí

Luego de que la entrevista de Takeoff llegó a su final, recibió flores, esto según información del medio estadounidense Page Six. De acuerdo con datos de TMZ, el Departamento de Policía de Houston declaró que Takeoff y Quavo se encontraban en el lugar de los hechos cuando se desató el tiroteo, aunque no pudieron identificar que se trataba del afamado cantante hasta que le informaron a su familia sobre los lamentables acontecimientos.

Takeoff perdió la vida a los 28 años de edad

Según datos de KPRC 2, la teniente de policía de Houston, Christina Salazar, reveló que otras dos personas resultaron heridas durante el tiroteo y ya se encuentran recibiendo atención médica, aunque se desconoce qué tan graves fueron sus lesiones. De acuerdo con datos de las autoridades, cuando sucedió el ataque, el bar, conocido como 810 Billiards & Bowling Houston tenía una ocupación de entre 40 a 50 personas.

Fuentes: Tribuna