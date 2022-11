Divorciada y en la cárcel: Tras 14 años desaparecida de Televisa, actriz se une a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien lleva 14 años sin actuar en un melodrama de Televisa, aparece en el programa Ventaneando de TV Azteca. Se trata de Yadhira Carrillo, quien estalló contra los que inventaron que le había sido infiel a su esposo Juan Collado con un millonario italiano. La actriz reapareció desde la cárcel donde está preso su marido para informar que ya contrató a un abogado para proceder legalmente contra los que la difamaron.

Como se recordará, Carrillo fue reina de belleza de Aguascalientes y luego debutó en las telenovelas, participando en Canción de amor, Te sigo amando y El privilegio de amar. Su primer protagónico fue La Otra con Juan Soler en el 2002, haciendo un doble papel. Yadhira continuó su buena racha en la actuación integrándose al elenco de otros melodramas como Amarte es mi pecado, Barrera de Amor, Rubí y Palabra de Mujer, el última que hizo en el 2008 antes de retirarse de los foros.

Y es que la actriz reveló que quería dedicarse a su vida familiar tras casarse en el 2012 con Collado luego de que se divorciara años atrás de su primer esposo. En 2019, el abogado (y padre de los hijos de Lety Calderón) fue arrestado por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Por este motivo, han surgido rumores sobre su relación con la actriz y ella solamente ha sido captada por la prensa afuera del reclusorio cuando visita a su marido.

Juan Collado y Yadhira Carrillo

La actriz vuelta empresaria ha mencionado varias veces que todo el proceso ha sido muy difícil pues ha afectado su salud y estado de ánimo, subiendo algunos kilos y enfermando de diversos padecimientos más que nada por el estrés. En medio de esta situación, Yadhira fue señalada de presuntamente andar con un joven italiano y haber comprado una millonaria mansión en Estados Unidos, además se dijo que su hermana era su supuesta prestanombres para tener distintas propiedades.

En entrevista exclusiva para el programa de Pati Chapoy, Ventaneando, Yadhira anunció desde la cárcel donde está preso su esposo que tomará acciones legales contra quien difundió esta información, la cual asegura es falsa. La actriz de 49 años aseguró que será el abogado Guillermo Pous, conocido por ser hasta hace pocas semanas el albacea del fallecido Juan Gabriel, quien tome cartas en el asunto para que quien hizo circular dicha versión, sea obligado a probarla.

"Decidimos que este tipo de temas las lleve directamente el abogado Pous, que se sabe es top en estos temas. Lo que digan que lo prueben, pero en las autoridades, en las instancias correspondientes. La persona que a partir de ahora, haga de un comentario, o haga un dicho, que lo pruebe, nada más, así de simple", dijo. "Es increíble cómo de repente se les hace tan fácil faltar al respeto de una forma, es increíble cómo una persona puede ser capaz, con la mano en la cintura, de crearte toda una historia alrededor".

"Es muchos cuentos, porque no solo es uno, son muchos cuentos. Digo no me extraña, es su forma de llevarse el pan a la boca, lo respeto, no estoy de acuerdo con esa forma de comunicar", comentó. Yadhira también reveló que estos rumores no afectan a su esposo, pues está enfocado en su salud, la cual ha ido desmejorando: "Tiene problemas de corazón, de presión alta, de colesterol, toma sus medicamentos respectivos, porque es muy disciplinado, muy ordenado".

"No pasa nada, nosotros, Juan y yo, seguimos siendo los mismos", dijo. Finalmente, Yadhira contó que su amor por su esposo es más fuerte que nunca y nunca lo dejará solo: "Estoy más enamorada que el primer día, se lo comenté a Juan cuando inició todo esto, yo voy a estar contigo hasta el día que tú te mueras". Como se recordará, Yadhira ha revelado que no volvería a las telenovelas pues son grabaciones muy largas y ella quiere estar apoyando a su marido en todo momento.

Fuente: Tribuna