En silla de ruedas y divorciada: Tras ir presa y amorío lésbico, actriz de Televisa se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien estuvo en la cárcel, pasó por varios divorcios, fue captada en silla de ruedas y ha superado las adicciones (al alcohol y drogas) para seguir avanzando en su carrera, aparece en Ventaneando pues le dio una entrevista exclusiva a Pati Chapoy. Se trata de Lupita D'Alessio, quien participó en varias telenovelas de Televisa durante su paso por la actuación y tuvo un fuerte pleito con Andrea Legarreta en el programa Hoy hace varios años.

La artista de 68 años apareció en varios melodramas de San Ángel y en 2017 produjo su bioserie Hoy voy a cambiar. La 'Leona dormida', estuvo presa en 1993 por evasión fiscal, lo cual atribuye a los presuntos malos manejos que hizo en su momento su expareja Sabu, logrando salir libre 15 días después. La intérprete de Mudanzas, quien se ha casado más de cinco veces y hasta ha tenido romances con mujeres, habló de su adicción al alcohol y drogas en Ventaneando, traicionando a Hoy.

Ahora, la cantante reaparece y en exclusiva para Pati Chapoy, abre su corazón y revela lo que la motivó a salir de una etapa muy oscura de su vida. Lupita fue cuestionada sobre dónde la llevó su éxito y belleza en su juventud, a lo que respondió: "Me llevó a un remolino de cosas Pati, pierdes el piso, la fama, el dinero, te crees poderosa... la droga, el alcohol, los hombres, un sinfín de cosas como un collage. Lo importante es que me di cuenta".

¿Sabes cómo me di cuenta que me iba a morir? Porque vi a Ernesto D'Alessio en 'Cantando por un sueño', ya estaba comprometido y estaba cantando la canción Yo soy aquel de Raphael", contó.

"Lo vi y dije: 'ya se va a casar ¿y yo no voy a ver a mis nietos?' y yo vi todo un desorden alrededor mío tremendo, ahí me desplomé y le dije a Jesús: 'si existes, tómame de la mano'. Dije: 'tengo que rehabilitarme porque tengo un problema'. Ahí siento que Dios se reveló a mi vida y dije: 'me tengo que ir a rehabilitar'", comentó, asegurando que el proceso tomó 45 días y se fue a Guatemala. No obstante, agregó que el proceso fue muy duro emocionalmente.

"Lastimé a mis hijos, aquí, allá, lloré... era una fuente tremenda. Sollozando, recordando, postrada en el piso diciendo: 'padre, perdóname, me arrepiento' ahí sentí que comí polvo y cuando me levanto dije: 'tengo que pedirle perdón a mis hijos' y a algunas exparejas", señaló, aunque comentó que en un principio sus hijos no le creían porque ya había prometido cambiar antes, pero con el tiempo se dieron cuenta que iba en serio. "Dijeron mi mamá es otra y se empezaron a acercar", finalizó.

Fuente: Tribuna