"Es un imbécil": Niurka confirma que terminó su romance con Juan Vidal y lo hace pedazos en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica actriz cubana Niurka Marcos de nueva cuenta está dando mucho de qué hablar debido a que hace algunas horas dio una entrevista al programa Venga la Alegría y otros medios de comunicación para confirmar que se terminó su romance con Juan Vidal. Fiel a su controversial estilo, la también bailarina hizo pedazos al actor que conoció mientras formaban parte del reality La Casa de los Famosos.

Como se recordará la llamada 'Mujer escándalo' se enamoró del originario de República Dominicana mientras participaba en el programa de Telemundo y luego de haber tenido un acercamiento dentro del proyecto, ambos salieron y continuaron su relación de una forma más formal. De hecho hace solo unas semanas ella misma presumió que se habían comprometido durante sus vacaciones en Perú y confesó que ya tenían hasta planes de boda.

Aunque en el pasado Niurka no paró de repetir que Cynthia Klitbo era una mujer "ardida" porque exhibir que Juan le quedó a deber dinero mientras eran pareja y por pedirle que no lo tomara en serio, ahora es ella misma quien arremete en contra del galán dominicano: "Ya terminé con Juan y puedo citar algo que él mismo me dijo: 'Perdóname mi amor, reconozco que soy una mierd... para la relaciones'", explicó.

Fuente: Internet

La vedette cubana fue captada en el Aeropuerto de la CDMX y ahí fue dónde contó los detalles de su rompimiento, declarando que Juan es todo un patán y que ella no es la única mujer a la que ha lastimado: "Eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una mier... conmigo, lo fue con Cynthia, lo fue con la otra y hasta con la mamá de la niña". Además Mamá Niu contó ante las cámaras de TV Azteca que sí está dolida por la separación.

Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mierda para las relaciones".

Pero por otro lado, la madre de Romina Marcos descartó tajantemente que las causas de su ruptura hayan sido por una infidelidad: "A mí esas mamad... no me molestan. Yo no soy una mujer celosa de infidelidad y eso". Finalmente la cubana también le dio un poco de razón a 'La Klitbo' respecto a las declaraciones que había hecho en contra de Vidal y cerró la entrevista diciendo que por nada del mundo le daría otra oportunidad a su ahora exprometido:

Lo amo, pero es un imbécil. Prefiero quitármelo de arriba porque es una cosa muy tóxica. El me maltrató mi … pero mi mente está en otro nivel; él me manoseó pero mi cerebro olvídalo. La reconciliación está lejos, es una persona que patea su suerte".

Fuente: Tribuna