Ferka llega ahogada en llanto al foro de 'Hoy' y confiesa que sufrió violencia con Christian Estrada

Ciudad de México.- María Fernanda Quiroz, quien es conocida artísticamente como Ferka, estalló este martes 1 de noviembre y por fin confirmó cuál es la verdadera razón por la que terminó su relación sentimental con Christian Estrada. La guapísima actriz mexicana apareció hace algunos momentos en el programa Hoy y entre lágrimas relató que sí había vivido violencia con el padre de su primer hijo Leonel.

Desde tempranas horas la artista nacida en la CDMX aprovechó sus redes sociales para difundir un comunicado de prensa en el que anunció que tomaría acciones legales contra la revista TVNotas debido a que desde hace varias semanas se estuvieron dedicando a "difamarla". Hay que recordar que primero ventilaron que ella sería bisexual mientras que este martes 1 de noviembre publicaron varias imágenes en las que aparece teniendo una pelea con su exprometido en público.

Aclarando que todo lo que se ha afirmado en diversos medios de comunicación, respecto de la relación que sostuve con el padre de mi hijo y mi persona es una falacia. Yo demostraré ante las autoridades correspondientes la verdad de las cosas", escribió.

Asimismo, Ferka recalcó que no volvería a hablar de su separación de 'El Sina' y muchos de sus seguidores creen que habría dado a entender que él vendió información a TVNotas para difamarla: "Yo afortunadamente nunca he tenido la necesidad de vender información, de ventilar mi vida privada, de generar acuerdo con algún medio y mucho menos de poner como moneda de cambio a lo más sagrado que tengo en la vida que es mi hijo".

Pero por si eso fuera poco, hace algunos momentos la exactriz de telenovelas de TV Azteca llegó al foro 16 de Televisa y habló como nunca acerca de su separación de Estrada, a quien conoció mientras ambos formaban parte del reality Guerreros 2020: "No quiero dimes y diretes, solamente quiero hablar con la verdad, estoy pasando un momento de separación doloroso, pero lo quiero hacer de la mejor manera", relató ahogada en llanto.

No se vale que me estén difamando".

La ahora concursante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy no pudo evitar romper en llanto en plena transmisión en vivo y contó que aunque ya tenía el anillo de compromiso de parte de 'El Sina', tomó la decisión de terminar con los planes de boda porque fue violentada: "Chicas, háganse caso cuando vea un foco rojo, yo no supe poner límites a tiempo... cuando una está dentro de la relación no lo ves", dijo conmovida.

Dios me quiere mucho y me puso en un momento en el que dije que jamás iba a permitir que me trasgredieran física, ni verbal ni emocionalmente y ahí fue donde dije 'no más'", contó ya llorando.

La también conductora de 36 años señaló que aunque amaba demasiado a Estrada, quien fuera novio de Frida Sofía, acabó con su romance porque se dio cuenta que estaba siendo lastimada: "A pesar de que yo amara muchísimo a esa persona, porque yo lo elegí como el padre de mi hijo, pero me confundí, yo le aposté, me cegué, me enamoré, pero no me gustó y decidí terminar porque hay violencia", confesó y relató que se trataron de agresiones emocionales.

Creo que fue emocional, es bien difícil chicas porque nos quedamos bien calladas por pena, por miedo al qué dirán, porque uno se queda bien fregona y sé que yo tengo mucho carácter pero me pasó a mí, con este carácter y chicas quiero pedirles que no se dejen".

