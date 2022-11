Filtran que este polémico conductor de 'VLA' ordenó el despido de William Valdés; volvería a 'Hoy'

Ciudad de México.- Hace algunas sacaron a la luz la verdadera razón por la que William Valdés fue repentinamente despedido de Venga la Alegría y culparon de forma directa a uno de sus excompañeros del programa. Como se sabe, el también cantante y actor fue recortado del elenco de un día para otro y el pasado viernes 28 de octubre se despidió de los televidentes y del equipo ahogado en llanto en plena transmisión en vivo.

Estoy muy agradecido, muy agradecido con Dios, con esta oportunidad que me llegó en un momento que no tenía para dónde ir. Este es un ciclo que se cierra para mí, es un ciclo que agradezco porque ustedes son mi familia aquí en México. Las ganas de yo levantarme todos los días y venir a Venga la Alegría a pasármela con ustedes no tiene precio", relató con lágrimas en los ojos.