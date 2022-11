La reina de la fiesta: Heidi Klum sorprende con su disfraz de Halloween; esta vez fue un gusano

Los Ángeles, California.- Una de las fiestas más esperadas durante Halloween es la que ofrece la exmodelo de Victoria's Secret, presentadora de televisión y empresario Heidi Klum, no solo por las amenidades que habrá en el evento o las celebridades que serán parte de ella, sino que la anfitriona suele dejar a todos con el 'ojo cuadrado' debido a la originalidad de sus disfraces, mismos que suele compaginar con su esposo quien le sigue el juego encara uno de los que ella elige.

Este 2022 la fiesta se llevó a cabo por 21 años ininterrumpidos y para sorpresa de todos, Klum optó por caracterizarse de un gusano, atuendo que adelantó ya había planeado dese hace tiempo y en esta ocasión buscaría algo totalmente diferente, por lo que Tom Kaulitz, su esposo, se vistió como un pescador, lo que llevó a ambos a hacer que ambas temáticas combinaran pues ella estuvo perfectamente enganchada a su línea de pesca.

"Traté de pensar fuera de la caja y se me ocurrieron otras cosas y el año pasado estaba pensando, oh, un árbol sería realmente genial, o como una planta, y luego pasé de planta a gusano de lluvia", explicó la modelo.

Heidi Klum durante su tradicional fiesta de Halloween. Foto: Twitter

Esta fiesta se llevó a cabo en el nuevo hotel Lower East Side Moxy y el disfraz de Klum fue uno de los más celebrados durante la alfombra roja; incluso, ella misma explicó que para poder lucirlo requirió de un total de 10 horas de trabajo porque además de tener dimensiones diferentes a las de un atuendo ordinario, además era algo "bastante raro", lo que la orilló a no dejar pasar ningún detalle que la hicieran ser más comentada de lo normal.

"Me cuesta moverme. Realmente no tengo brazos ni piernas. Cuando me caigo, necesito que alguien me ayude a levantarme. Estoy un poco atascado en eso, ¿sabes? Se siente un poco claustrofóbico", aseveró.