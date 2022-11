Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 1 de noviembre para tu signo zodiacal; predicciones del mes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será mi fortuna este nuevo mes?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los famosos, responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, martes 1 de noviembre del 2022, los cuales incluyen las predicciones del mes en asuntos de amor, dinero, trabajo y salud. ¡Léelos completos aquí en TRIBUNA!

Aries

Para los nacidos en el signo zodiacal de Aries, los astros señalan que en noviembre se enfrentarán a retos duros y a situaciones caóticas principalmente en el trabajo, así que tendrán que tener mucho cuidado en sus movimientos. Es necesario dejar el Ego atrás y esforzarse más por crecer emocionalmente.

Tauro

Si tienes problemas del estómago, lo mejor será que le bajes un poco a las grasas y comas caldo de pollo; si el problema continúa, debes ir con un médico. Analiza bien qué cosas platicas con tus amigos, pues hay alguien que utiliza lo que le dices para lastimarte. Goza de tu soltería, noviembre te ayudará a crecer.

Géminis

Querido Géminis, el mes de noviembre pinta para ser muy tranquilo para los nacidos en tu signo; en asuntos de amor, resolverás problemas del pasado que tenías con tu pareja, eso sí, deben ser más claros cuando hablen. Las finanzas pintan bien, si administras bien tú dinero estarás tranquilo todo el mes.

Cáncer

Es momento de que seas más consiente de tus gastos, porque a lo largo del año has descuidado mucho eso. En este nuevo mes evolucionarás en el aspecto laboral; vas bien pero debes seguir enfocada para alcanzar tus metas. No te metas en problemas con tu pareja, sigue siendo fiel y tranquila.

Leo

Este es te toca ser un poco más duro contigo mismo y disciplinarte para alcanzar tus metas; has sido un poco flojo en asuntos de vital importancia, así que es hora de poner manos a la obra. Un viaje especial se acerca para fin de mes, así que los astros te recomiendan ahorrar lo más que puedas para que goces.

Virgo

Este mes será para que te concentres en tu soledad, querido Virgo, pues has terminado relación tras relación y eso no es bueno para nadie, así que no busques más romance, al menos en estos días. Se viene un gran proyecto en la oficina, te mantendrá muy entretenido y servirá para que crezcas.

Libra

En asuntos de amor, sigues muy confundida, pides señales al Universo, a los astros, pero no le haces caso a las que llegan, así que lo que sigue es aprender a golpes. Cuida más tu cuerpo, vas bien en asuntos físicos, pero no basta con ejercicio, tienes que cuidar tu mente y tu corazón; escribe en tu diario.

Escorpio

Octubre fue un mes muy complicado para ti, Escorpio, ya que no las cosas no te salieron como querías, pero todo fueron lecciones hermosas. En noviembre, tu mes de cumpleaños, todo mejorará, mas debes aprender a soltar un poco el control y el dominio de las cosas. Lee más sobre lo que te importa.

Sagitario

En temas de finanzas, es momento de que canceles un poco los eventos que tenías planeados, ya que no te alcanza bien y te estás llenado de deudas. También debes reflexionar bien sobre tus relaciones, lo que te gusta, lo que esperas para el futuro, y sobre cómo te sientes con tu nuevo amor.

Capricornio

No debes ser tan intenso en tu oficina, ya que en noviembre vendrán problemas más graves que en el mes pasados; cuida mucho lo que dices sobre la empresa, ya que tus jefes podrían escucharte. Sin embargo, en las finanzas las cosas mejoran y por fin terminas de pagar una deuda del pasado, todo bien.

Acuario

El tiempo te comenzará a presionar sobre algo que tienes pendiente, así que organiza bien tus actividades del día. En el amor, el karma de algo que hiciste en el pasado te persigue, y no encontrarás la felicidad en este mes, así que no te emociones con la persona que conozcas, porque no se dará nada.

Piscis

Traicionaste a alguien que te quería y esas situaciones no pasan desapercibidas para el Universo. Las lecciones más duras apenas vienen en camino, así que aprieta y aguanta, porque así es la vida en ocasiones. Hazle más caso a tus jefes, andas muy grosero y eso te causará severos problemas en el trabajo.

Fuente: Tribuna