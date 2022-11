No solo en redes: Captan a Kanye West peleando con un hombre durante el partido de futbol de su hijo

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Si alguien atraviesa una mala racha por comentario fuera de lugar sin lugar a dudas es Kanye West o Ye, como ahora se hace llamar, ya que luego de haber perdido varios contratos con marcas de prestigio al grado de hacerle perder el estatus de millonarios, ahora se han difundido las imágenes de una pelea que sostuvo durante el presiente partido de futbol de su hijo Saint el cual se llevó a cabo el fin de semana,

Kanye West quien ya está divorciado de la socialité Kim Kardashian, acudió al partido y se mantuvo alejado de su exesposa; no obstante, algo pareció haberle hecho ‘perder la cabeza’ pues pronto comenzó a mostrarse molesto. Según el portal TMZ, el cantante discutió con el padre de familia de otro de los niños que estaba participando en el partido y aunque no se observa a la otra parte responder a los insultos del rapero de 45 años de edad, sí se ve como una mujer lo imita a abandonar el terreno de juego.,

Mientras Ye estaba en medio de un coraje, ella todo el tiempo se mostró disfrutando del partido sentada en una silla rodeada por elementos de seguridad, por lo que tuvo que ser otra fémina la que interviniera para que la situación no se saliera de control en especial por la presencia no solo de los medios, sino de los menores de edad que disputaban el juego. Hasta ahora no se ha revelado cuál fue el motivo por el que lanzo goles al aire sin que tuviera una respuesta.

Por si fuera poco, el intérprete de Heartless volvió a ser suspendido de Instagram no por la pelea, sino porque de nuevo volvió a atacar a la comunidad judía dejándolo así con solo cuatro días de haber disfrutado de su cuenta oficial. Fue mediante la plataforma Parle donde informó a sus seguidores que ya no tenía cuenta oficial y hasta combatió una captura de pantalla donde remarca que por 30 días es que fue suspendido.

"Me quedo en América. Conseguiré que la gente de negocios judía haga contratos justos o moriré en el intento", dice la publicación por la que fue suspendido.

Según fuentes oficiales, la publicación fue durante una charla con el empresario Russel Simons y de inmediato Meta, la empresa encargada de plataformas como Facebook, WhatsApp o Instagram, le envió un mensaje avisándole que otra vez estaba suspendido pues sus comentarios infringen las normas. No obstante, en caso de considerar que estaba en un error, debía apelar la medida pero hasta ahora no hay aviso de haberle devuelto su plataforma.

