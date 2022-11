Se volvió mujer: Tras subir 14 kilos y desfigurarse, conductor de Televisa deja a Chapoy por 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras renunciar a su contrato de exclusividad en Televisa y volverse mujer en varios sketches, un querido conductor, actor y comediante aparece en las pantallas del programa Hoy. Se trata de Omar Chaparro, quien regresó a San Ángel para ser el conductor de ¿Quién es la máscara? luego de subir 14 kilos para el papel en una película, acabando casi desfigurado por una prominente barba y canas.

Como se recordará, Chaparro debutó en la televisora en 2001 en programas que tuvieron mucho éxito como Sabadazo, Black & White y No Manches, hasta que renunció a su contrato de exclusividad en en el 2015 para mudarse a Estados Unidos en busca de más oportunidades laborales. Omar luego provocó controversia por el radical cambio físico que atravesó en la película The Wingwalker, para la cual tuvo que subir 14 kilos, dejarse las canas y la barba, luciendo irreconocible.

Tras estar en varios programas de TV Azteca como Venga la Alegría y Ventaneando al no contar con exclusividad en ningún lado, Omar ahora regresó al canal de Las Estrellas pues es conductor de ¿Quién es la máscara? donde están Galilea Montijo, Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita como los investigadores y Marisol González apoyándolo en la conducción. Omar apareció en las pantallas del matutino pues este lunes 31 de octubre hicieron un repaso de lo que sucedió en el programa de este domingo.

El 'Alfiletero' y 'Cactus' debieron mostrar sus rostros, resultando ser la cantante Litzy y el actor de telenovelas Fernando Carrillo, los eliminados en este tercer programa. Litzy fue un acierto para Carlos, mientras que Carrillo para Yuri y Galilea. Aunque Omar ya puede trabajar donde sea, ha estado participando en proyectos de Televisa y ahora le tocó reemplazar a Adrián Uribe en la conducción principal.

Omar Chaparro vestido de mujer

Aunque artistas usualmente corren el riesgo de ser vetados por estar en la competencia aunque sea dando entrevistas, Omar ha dejado claro que contrario a sus colegas como Eugenio Derbez, quien reveló públicamente que lo habían vetado, a él no le han hecho lo mismo, por lo que tiene las puertas abiertas: "Yo soy muy afortunado, a mí no me han vetado de ningún lado... a lo mejor mi esposa cuando me dejó de hablar por algo que hice", bromeó.

