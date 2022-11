Tiene dos tumores: Tras salir del clóset y retiro de Televisa, hospitalizan a exactor de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso villano de telenovelas, quien estuvo en TV Azteca y Televisa pero se retiró de la pantalla chica hace varios años, es hospitalizado pues le retiraron dos tumores que tenía en el colon. Se trata de Sebastián Ligarde, quien mandó un audio al programa Ventaneando de Pati Chapoy apenas una hora después de haber sido intervenido quirúrgicamente para que le quitaran dos tumores, uno de 10 milímetros y otro de 33.

Ligarde, quien apareció en telenovelas de la televisora de San Ángel como Pobre Juventud, Quinceañera, Lo blanco y lo negro, María la del barrio, Vivo por Elena, La casa en la playa y Salomé y es abiertamente homosexual (se casó con su pareja Jorge López tras años de romance) se retiró de la empresa hace más de 20 años y aunque firmó contrato con TV Azteca en el 2004, solo hizo el melodrama Belinda.

Ligarde en 'Quinceañera'

Ligarde se comunicó con el programa Ventaneando a tan solo una hora de haber sido operado luego de que hace unos días hiciera público su diagnóstico de dos tumores: "Antes que nada quiero agradecerle a todo el público, tantísimas demostraciones de amor, de apoyo, y quiero decirles que ahora sí creo plenamente en la oración colectiva, porque el poder de la oración fue increíble en este proceso mío", dijo el actor.

Con excelente ánimo, Ligarde manifestó: "Después de muchos meses de estar esperando un diagnóstico, un pronóstico, un procedimiento que me extirpara esta lesión, como le llaman los médicos, ayer por fin se pudo sacar, y sin comprometer el cecum y el colon de ninguna manera, que era la única preocupación, que al quitarlo se tuviera que quitar un pedazo de intestino o de colon, entonces gracias a Dios todo salió sin complicaciones".

Por último, el artista de 68 años reveló que será en una semana cuando tenga los resultados de esta cirugía: "Ahora nada más a esperar el resultado de la patología, serán 5 a 7 días, de nuevo a todo el público todo mi amor, todo mi agradecimiento, mil gracias por sus oraciones, fueron escuchadas, y les mando todo mi amor y en espera de los próximos resultados que yo sé que serán buenos", finalizó..

Fue hace apenas unas semanas que el famoso villano de telenovelas contó que su salud no estaba bien, revelando para el programa De Primera Mano: "Me hicieron una colonoscopia, que yo me hice rutinaria, sin ningún síntoma, sin ningún nada de nada, yo nada más fui a hacérmela porque tenía 10 años de no hacérmela. Y resulta que me encontraron dos tumores", sostuvo Ligarde en esa ocasión.

Fuente: Tribuna