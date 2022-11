Toñita confiesa que se siente sola tras su separación amorosa y problemas de salud de su hija

Ciudad de México.- La cuarta temporada de Las estrellas bailan en Hoy trajo de vuelta a Toñita, quien ahora hace pareja con el cantante Tony Garza. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues la exacadémica tuvo una pelea con su compañero y fue ahí donde confesó que no estaba pasando por un buen momento debido que se encontraba en proceso de divorcio luego de 17 años de relación y una hija.

Fue el pasado 27 de octubre cuando Toñita señaló que actualmente ya no vive con su esposo y esta situación la ha mantenido triste, pero aclaró que se ha esforzado por dar su mejor presentación en el concurso de Televisa. La cantante aparentemente reveló que el rompimiento con su marido, Luis Manuel, se debió a una infidelidad: "A la chin... con los engañadores, por eso me voy a volver bien cul...".

Pero los problemas no terminan ahí, pues este 1 de noviembre la veracruzana tuvo un encuentro con la prensa, en donde dijo que en medio del proceso de separación de su exesposo, su hija Nimbe Sofía presentó serios problemas de salud durante el pasado fin de semana y fue necesario llevarla a un hospital, hecho que lo hizo sentir bastante sola debido a que solo ella estuvo al cuidado de la joven de 14 años de edad.

Toñita y su expareja sentimental, Luis Manuel

Sentí como que se me caía todo el mundo. Me tocó estar sola con ella, cosa que me dolió bastante, el papá no estaba, tuvo que salir y me sentí la mujer más fregadamente sola", expresó la famosa.