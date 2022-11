Tras 30 años en Televisa, filtran secreto de Andrea Legarreta en 'Hoy' y presentan a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Andrea Legarreta, quien tiene más de 30 años de carrera en Televisa y además sería de las pocas que aún goza con contrato de exclusividad, de nueva cuenta se ausentó de la transmisión del programa Hoy este martes 1 de noviembre y la producción presentó a su reemplazo. Además esta mañana ellos mismos filtraron un secreto de la famosa que dejó en shock a todos los televidentes.

Desde hace varios días la esposa del cantante Erik Rubín no se ha presentado a trabajar en el matutino del Canal de Las Estrellas, del cual ella ha formado parte desde hace 22 años. A cuadro solo han aparecido los conductores Galilea Montijo, Raúl 'El Negro' Araiza, Paul Stanley, Tania Rincón y Andrea Escalona, además de que también los ha acompañado la actriz Mariana Ochoa quien se ha encargado de tomar el lugar de Andy.

Elenco de 'Hoy'

Se sabe que 'La Lega' por primera vez pidió estar ausente en las celebraciones de Halloween y Día de Muertos ya que tiene otros compromisos laborales y es que ella misma ha dejado ver un poco de lo que ha estado haciendo fuera de los foros de San Ángel. A través de su cuenta oficial de Instagram la también actriz informó a sus fans que ha estado grabando una "sorpresa" en el estado de Oaxaca al lado de sus hijas Mía y Nina Rubín, pero hasta el momento se desconocen más detalles del misterioso proyecto.

Sin embargo, la mañana de este martes 1 de noviembre Andrea sí tuvo una pequeña aparición momentánea en la transmisión de Hoy debido a que pasaron una entrevista exclusiva que ella le dio a Chano Jurado para su nueva sección Acceso Total VIP. Como nunca antes la conductora de 51 años contó sus secretos de belleza para lucir tan hermosa y radiante luego de 22 años trabajando por las mañanas y dejó sin palabras al público.

En primer lugar, la también cantante mencionó que aunque ella ha pasado por duros momentos a lo largo de estas dos décadas al aire siempre muestra una gran sonrisa para no decepcionar a los televidentes: "A veces cuesta trabajo sonreír, pero conectas con tus compañeros y decimos 'vamos a darle a la gente diversión'". Posteriormente Legarreta dejó ver que ella ya llega un poco maquillada al área de maquillaje y dijo que solo le dan los últimos detalles en los camerinos.

Asimismo, confesó que ella solamente se lava el cabello cada dos días: "El pelo me lo lavo un día sí y un día no", dijo y Chano bromeó con que olía muy mal: "Yo les voy a decir a qué huele... hoy no le tocó lavárselo... no es cierto, huele bien", comentó entre risas y ella añadió: "Qué grosero, siempre huelo a perfume". Además comentó que ella se suele vestir "con los colores de los días" y dio detalles de cómo elige su vestuario.

