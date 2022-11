Tras el asesinato de un querido cantante, la policía súplica por ayuda para detener al culpable

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Durante las primeras horas de este martes, 1 de noviembre, la comunidad de la farándula volvió a vestirse de luto, después de que trascendiera la noticia de que un afamado cantante perdió la vida cruelmente, mientras se encontraba en una fiesta privada. Lamentablemente, las autoridades aún no han logrado capturar al culpable y tampoco tienen pistas de quién pudo haber sido, por lo que brindaron una rueda de prensa en la que suplicaron por ayuda a los posibles testigos.

Todo ocurrió en Houston, Texas, en un lugar conocido como 810 Billiard & Bowling, al cual asistió el joven rapero, Takeoff; sin embargo, según la información que las autoridades han podido brindar, lo que era una noche de diversión se convirtió en una pesadilla, luego de que el cantante de Open It Up y Bad and Boujee se viera envuelto en una pelea de dados, misma que terminó en tragedia, cuando su contendiente sacó dos armas con las que le arrancó la vida.

De acuerdo a imágenes captadas por TMZ, su primo y compañero de Migos, conocido como Quavo fue captado mientras gritaba por ayuda y arrastraba al rapero. Según datos brindados por las autoridades el lugar donde se celebró la fiesta privada estaba lleno de 40 a 50 personas, pero hasta el momento no ha sido capturado el tirador y también se desconoce quién pudo haber sido, motivo por el que la Policía de Houston hizo solicitó ayuda de los asistentes a la celebración.

Takeoff habría estado en una pelea de dados

Según información del medio Page Six, fue le sargento Michael Arrington, quien fue asignado como el investigador principal del caso, mismo que salió en una rueda de prensa a pedir la colaboración de algún posible testigo: "Estamos buscando cualquier información en este momento. Sabemos que los medios han recibido muchas llamadas telefónicas, mensajes de texto, tweets, vides, videos. necesitamos que todos ustedes nos los envíen para que podamos resolver este caso".

Según declaraciones de Arrington, es posible que la persona que haya atacado a Takeoff haya sido alguien que acudió como invitado a la fiesta, también relató que los familiares del cantante lo calificaron como una persona apacible, algo que contrasta un poco con la manera en que murió, ya que, como se mencionó anteriormente, esto ocurrió en una disputa; sin embargo, aún faltan muchos detalles por resolver sobre el caso.

