Adiós Televisa: Tras salir del clóset, Galilea Montijo admite infidelidad en vivo y renuncia a 'Hoy'

Ciudad de México.- La querida conductora Galilea Montijo, quien lleva 15 años en el programa Hoy y más de 27 en las filas de Televisa, sorprende al anunciar que 'renuncia' al matutino en pleno programa en vivo, además de admitir una infidelidad a su pareja. Como se recordará, la tapatía empezó su carrera en telenovelas como El Premio Mayor y Tres Mujeres, aunque destacó como presentadora en programas como Ritmoson, Vida TV y el matutino Hoy.

Y durante la emisión de este jueves 10 de noviembre, la polémica conductora que salió del clóset como "heteroflexible" hace un tiempo, decidió abandonar el programa en el que lleva más de una década para formar parte de otros proyectos nada más y nada menos que musicales. Y es que Gali alzó la mano para ser parte de los nuevos integrantes de Garibaldi, luego de que Sergio Mayer fuera duramente criticado por el nuevo concepto de la agrupación con el que intenta hacer una gira en solitario.

Después de que Martha Figueroa contó en el programa Hoy que el esposo de Issabela Camil ha sido señalado de tener un Garibaldi fake (falso) porque varios de los integrantes decidieron no trabajar con él debido a que le dio preferencia a una nueva integrante que no estaba en los originales, fue que Galilea reveló que en su momento intentó formar parte del famoso grupo de la década de los 90, incluso estando dispuesta a 'renunciar' para estar en la agrupación.

"¿Les cuento un chisme rapidísimo que nunca he dicho?... Es que, fui hombre... no, no. Es que yo hace muchos años... le voy a decir que me invite a mí a Garibaldi, porque yo estuve a dos de ser una Garibaldi", dijo Montijo dejando en shock a sus compañeros. Y agregó: "Hice casting, pero mi voz no dio para tanto... ni mi baile", contó. Posteriormente, se levantó para realizar algunos pasos de baile y cantar uno de los famosos temas de Garibaldi, mientras los otros conductores la apoyaron con los coros.

Acto seguido, Arath de la Torre cuestionó a Galilea sobre si estaba dispuesta a aceptar la invitación de Sergio Mayer para formar parte de esta nueva propuesta, a lo que respondió que sí se fuera del matutino para estar en el grupo: "Sí, que me inviten, claro, sí, yo sí, me (muevo) sabroso", comentó. Incluso, hizo casting en vivo también para entrar a La Sonora Santanera, aventándose tremendo palomazo que dejó a los integrantes del grupo musical perplejos, aunque cabe señalar que todo fue en tono de broma.

Por otro lado, la tapatía dejó en shock al admitir una infidelidad en pleno programa. Sí, Gali admitió que engañó a su pareja por "machista y opresor". ¿Le fue infiel a su esposo Fernando Reina tras 11 años casados? No, la conductora habló de un exnovio del pasado, antes de conocer a su actual marido. La confesión sucedió en el programa Netas Divinas transmitido por Unicable, cuando las conductoras Daniela Magún, Natalia Téllez, Consuelo Duval, Paola Rojas y Gali hablaban sobre el momento en sus vidas que las orilló a cambiar.

La conductora de 49 años fue cuestionada sobre si alguna vez cambió por un galán y después se dio cuenta que no debió haberlo hecho, por lo que recordó al aire una relación donde el sujeto siempre le pedía que cambiara muchos aspectos de su personalidad, así que prefirió cambiarlo a él: "Sí, sobre todo cuando estaba chavita, después de tener tantos novios. Tuve uno muy, pero muy celoso. A mí siempre me ha gustado el agua de jamaica, me gusta socializar y me decía: 'no, es lo peor que puedes hacer' y yo 'a mí me cae muy bien", dijo entre risas.

Gali luego platicó que en una ocasión estaba en casa de una amiga donde asistió a una reunión donde todos "eran gays" y su entonces novio le dijo que se veía "muy encuerada": "Le encantaba a él verme en televisión, haberme conocido, pero le cag... cómo era yo. Le cag... que me riera, a mí me gustan las fiestas, los amigos, me encanta eso pero después entendí que la que le cag... era yo", compartió, para después confesar que el terminó siendo infiel.

Intenté mucho tiempo que cambiar pero sí tengo que confesar que le puse el cuerno pero me lo pidió a gritos. Me lo pidió a gritos chicas, me orilló", finalizó.

