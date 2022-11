Al ritmo de Elvis Crespo, Tenoch Huerta y Lupita Nyong’o disfrutan estreno de 'Wakanda Forever'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del miércoles 9 de noviembre en la capital mexicana se llevó a cabo el estreno de la cinta Wakanda Forever, la cual da continuidad a Black Panter que en el pasado protagonizó el actor actor Chadwick Boseman, mismo que no pudo seguir con esta historia de Marvel debido a que perdió la vida víctima del cáncer de colon. No obstante, esto no fue impedimento para darle la oportunidad a otros representantes del séptimo arte para seguir con la trama, entre ellos el mexicano Tenoch Huerta.

Miembros del elenco de esta nueva cinta se dieron cita en Plaza Satélite donde además de convivir con los fans, demostraron a la prensa que el talento que se hace en México es digno de enaltecer Hollywood, no solo por la manera de transmitir, sino también por la candela que hay en la sangre y para muestra bastó solo un merengue que puso a bailar a Huerta y a la actriz Lupita Nyong’o.

Cabe destacar que en el caso de la antes mencionada y ganadora de un Oscar, cuenta con la nacionalidad mexicana y keniana debido a que nació en tierra azteca luego que toda su familia escapara de África y, como un tributo, sus padres le pusieron uno de los nombre más populares en el país, de ahí que también fuera una de las más esperadas durante el evento donde otros artistas se unieron para celebrar el éxito de los mexicanos en el Universo Marvel.

Los miembros de la prensa cuestionaron a Tenoch Huerta sobre cuál era su música favorita, algo por lo que de inmediato se despojó de su abrigo y puso a todos a bailar. Al ritmo de Suavemente del cantante Elvis Crespo, se vivió uno de los momentos más relevantes de la noche y por qué no decirlo, de la carrera de ambos. 2No van a creer lo que pasó". Escribió la actriz para mostrar a sus millones de seguidores los mejores pasos de baile de ambos.

Además del merengue, Huerta también demostró ser bueno para las cumbias, lo que llevó a que estos momentos fueran virales en todas las plataformas sociales pese a que internautas hayan asegurado que ni cumbias o merengues habían sonado en el evento, lo cual no importó pues el ambiente ya se había apoderado de este esperado evento. "Delito llamar cumbia al merengue", "Mi Tenoch Huerta siendo la máxima pistola muy orgulloso como mexicano" o "No sé que bailaron, pero bailaron algo", fueron algunos de los comentarios.

