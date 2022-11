Divorciada y bajó 20 kilos: Tras tener cáncer y veto de Televisa, actriz llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, quien dejó de hacer telenovelas en Televisa hace 14 años para dedicarse a la conducción, aparece en redes del programa Hoy dando un duro golpe al rating del matutino de TV Azteca Venga la Alegría. Se trata de la boricua Adamari López, quien tras su divorcio del padre de su hija Toni Costa, bajó más de 20 kilos y se ve mejor que nunca a sus 51 años de edad.

Aunque actualmente forma parte de las filas de Telemundo y es titular en el matutino Hoy Día, López llegó a México en la década de los 90 y se estrenó como actriz en tierras aztecas de la mano de la televisora de San Ángel, participando en melodramas como Sin ti, Camila, Locura de amor, Amigas y rivales, Mujer de madera, Bajo las riendas del amor y Alma de hierro. Aunque alcanzó la fama, en un punto fue vetada ya que según contó, las telenovelas que grabó en Puerto Rico empezaron a ser retransmitidas por TV Azteca.

Adamari López y su cambio físico

Ejecutivos de Televisa vieron mal esto y al considerarlo una traición, le quitaron el papel que ella había conseguido en un melodrama para luego dárselo a Aracely Arámbula. Aunque se alejó un tiempo, logró volver a la empresa tiempo después. Como se recordará, la actriz padeció cáncer de mama y se divorció de su primer esposo Luis Fonsi, sin embargo, logró superar la enfermedad. Aunque después inició una relación con el bailarín español Toni Costa, con quien procreó a su hija Alaia, ambos se separaron el año pasado.

La conductora luego impactó a todos al bajar 20 kilos luego de haber subido de peso. Ayudada de una dieta balanceada y ejercicio, Adamari está más saludable y guapa que nunca. Ahora, la boricua aparece en redes del programa Hoy por un motivo muy particular: retomaron una publicación en la que muestra su secreto para un hogar perfectamente ordenado. Ya que es una mujer muy ordenada, López contrató a Cindy, una organizadora profesional, para dedicarse a organizar su casa.

Twitter @programa_hoy

En un video que publicó y retomaron en el portal Las Estrellas, la conductora de Hoy Día comparte algunos tips con el público para ordenar el hogar y mantener la paz y armonía. En su caso particular, se dedicó a ordenar el garaje de su espectacular casa en Miami, Florida, mismo que funge como una especie de bodega y que, según dijo, estaba hecho todo un desastre. Entre los consejos que dio, pidió usar cajas y contenedores, categorizar todo y depurar todo lo que ya no utilizan para que no ocupe espacio.

Adamari López ordenando su casa

Fuente: Tribuna