Divorciado y enfermo: Tras ser stripper y renunciar a Televisa, galán traiciona a 'Hoy' con 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y cantante, quien renunció a Televisa para dedicarse a la política, traiciona al programa Hoy y aparece en las pantallas del matutino Venga la Alegría de TV Azteca. Se trata de Sergio Mayer, quien inició su carrera como bailarín y stripper y luego debutó en las telenovelas, sin embargo, dejó los foros de grabación para debutar en la política mexicana, lo que le trajo fuertes críticas.

Como se recordará, el artista mexicano fue bailarín y hasta stripper en shows como el reconocido Solo para mujeres. Mayer, quien se divorció de su primera esposa Bárbara Mori, trabajó en telenovelas de Televisa como La madrastra, La fea más bella, Juro que te amo, Un gancho al corazón, Abismo de pasión y Corazón que miente. El actor perdió su contrato de exclusividad y decidió retirarse de la pantalla chica para perseguir un puesto político, convirtiéndose en diputado, puesto en el que se desempeñó hasta hace poco.

Sergio Mayer fue stripper antes de ser diputado

Tras acudir al programa Hoy hace un tiempo y compartir que fue hospitalizado tras presentar fuertes dolores por un virus, el cual le causó una hipoacusia, que es la pérdida súbita de la audición, el actor superó la enfermedad y ahora ya alista un reality show con su familia. Aunque a su esposa Issabela Camil no le parece mucho la idea e incluso han confesado que han tenido fuertes discusiones al respecto, Mayer apareció en Venga la Alegría para hablar de otro tema que la concierne: su expareja Luis Miguel.

Durante su más reciente encuentro con la prensa, el Garibaldi escuchó el nombre de Luis Miguel y si este le hace sombra por el romance de juventud que sostuvo con su esposa. Con un tono irónico, respondió: "Me encantan tus preguntas, directas y con saña y con... No, por supuesto que no, ¿qué me va a preocupar?, llevamos 18 años juntos, tenemos una familia hermosa, tenemos un hogar formado". Al respecto de si Issabela formó con él el hogar que deseaba con 'El Sol', replicó: "Las mujeres son las que escogen, ella fue la que decidió y dijo 'es él que quiero que sea padre de mis hijas'".

Ante el cuestionamiento de la reportera sobre si tiene algo que envidiarle al intérprete de La Incondicional, manifestó: "Me preocupa cuando nos comparan nuestras voces, ahí sí, porque digo, yo tengo una preparación vocal, de mucho tiempo, entonces no hay comparación". Por otro lado, respecto a si se puso de acuerdo con su exesposa Bárbara Mori para no apoyar a Natalia Subtil (madre de Mila, hija de Sergio Mayer Mori) en el pleito mediático que tienen, dijo: "No, así como ponernos de acuerdo y cerrar el cerco y todo, no, eso lo tienen que arreglar ellos y ojalá lo arreglen lo más pronto posible".

Fuente: Tribuna