En la cárcel y desfigurada: Tras 14 años retirada y kilos de más, protagonista reaparece en Televisa

Ciudad de México.- Tras 14 años de ausencia en los melodramas, y de ser captada en la cárcel visitando a su marido desde 2019, una famosa protagonista reaparece en redes de Televisa. Se trata de Yadhira Carrillo, quien en 2012 se casó con la expareja de la actriz Lety Calderón, quien habló de ella en declaraciones retomadas en redes del Canal de Las Estrellas, pues pone en claro si es verdad que los hijos que tuvo con Juan Collado se llevan con Yadhira.

Como se recordará, Carrillo protagonizó melodramas como La Otra, Amarte es mi pecado, Barrera de Amor y Palabra de Mujer, sin embargo, desde 2008 está retirada de la actuación pues aseguró que quería dedicarse a su familia, sin embargo, en 2019 su esposo fue detenido por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada y en los últimos años a la actriz solo se le ha captado a las afueras del reclusorio donde está preso en la CDMX.

Usuarios no han dejado de señalar que la protagonista de novelas luce irreconocible, pues ella misma ha señalado que ha enfermado por tanto estrés debido a lo que está pasando con su marido, además de que la han criticado por subir algunos kilos, comentarios que ella ha evitado. Hace unas semanas, surgió el rumor de que presuntamente le era infiel a su esposo con un joven millonario, aunque ella lo negó tajantemente, afirmando que procedería legalmente contra quienes difundieron esto.

Yadhira Carrillo ha tenido un cambio físico

Ahora, Carrillo de nueva cuenta está en medio de la polémica por las declaraciones que dio Lety Calderón a la prensa en la presentación de su nueva telenovela El amor invencible. En declaraciones retomadas por Las Estrellas, la actriz, quien es madre de dos hijos con Collado, se sinceró y reveló que le tienen prohibida la entrada al reclusorio: "Han hablado con él, Juan es el que se comunica porque nosotros no tenemos manera de comunicarnos y es que no me dejan entrar a mí, dicen que no hay permiso para que yo entre".

Yadhira Carrillo y Juan Collado

Y agregó: "No sé, será cosa del reclusorio, específicamente yo no puedo entrar y yo los tengo que llevar, porque he cuidado a mis hijos emocionalmente por años, entonces como mamá tengo una gran responsabilidad de estar presente la primera vez". Y añadió: "Sería una situación incómoda y difícil para mis hijos, no los puedo dejar a la deriva, mis hijos me dicen 'sí quiero ir a verlo' y yo les digo 'yo también quiero que lo vayan a ver' y he hecho todo lo posible, me he cansado de pedir porque los niños quieren verlo y abrazar a su papá".

Al ser cuestionada sobre si esto sería por órdenes de Yadhira, manifestó: "No tengo la menor idea, yo no puedo acusar a nadie, solo te digo que a mí no se me permite entrar y no puedo llevar a mis hijos". No obstante, reporteros le siguieron preguntando sobre la presunta infidelidad de la actriz a Juan: "No contesto chismes, sería especular en algo que no me consta y no tengo la menor idea, te contesto lo que yo sé. Es su vida corazón, no me meto en la vida de los demás. Yo puedo contestar sobre Luciano, Carlo o de mí, pero no puedo contestar por terceras personas".

Lety Calderón y sus hijos

Finalmente, al preguntarle sobre si sus hijos o ella tienen relación con Yadhira, la actriz fue tajante: "No ha existido nunca una amistad, no ha habido ningún acercamiento, mis hijos nunca han estado con ella. No hay contacto, no nos vemos, no nos hablamos, no hay comunicación... Mis hijos se molestan muchísimo cuando se dice que sí, que los conoce, porque nos hemos visto dos veces, nada más. Vaya nos saludamos por respeto, porque somos personas educadas, pero no hay ninguna relación", señalando que sus hijos solo tienen contacto con sus medios hermanos, Juan y Mar.

