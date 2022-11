Enviudó y se volvió mujer: Tras 14 años en TV Azteca y retiro de Televisa, galán aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de Televisa, quien estuvo 14 años en TV Azteca, aparece en redes del programa Hoy luego de haber enviudado hace unos años. Se trata de Humberto Zurita, quien perdió a su esposa Christian Bach en 2019 víctima de una enfermedad que mantuvieron en secreto. Tras enviudar, el actor que se transformó en mujer en la obra de teatro Papito Querido luciendo irreconocible, confirmó su romance con Stephanie Salas y sus hijos reaccionan al respecto.

Como se recordará, Zurita inició su trayectoria artística de la mano de la televisora de San Ángel en los 70's. El famoso galán participó en melodramas como De pura sangre, Encadenados, La antorcha encendida y Alguna vez tendremos alas, el último proyecto que hizo ahí hace 25 años. Zurita luego se fue al Ajusco con Bach, actuando y produciendo en telenovelas como El Candidato, Agua y Aceite y Vivir a destiempo.

Humberto Zurita inició un romance con Stephanie Salas

Hace 9 años que no hace ningún melodrama en televisoras mexicanas, pues se cambió a las filas de Telemundo, donde ha estado en populares series como La querida del centauro y La Reina del Sur. Tras la pérdida de Christian Bach, madre de sus hijos Emiliano y Sebastián Zurita, el actor se había mostrado renuente a retomar su vida amorosa, sin embargo, hace un tiempo confirmó que tiene una relación con la hija de Sylvia Pasquel, Stephanie Salas, lo cual ha dado mucho de qué hablar.

Por este motivo, Zurita aparece en redes del programa Hoy, ya que la prensa no ha dejado de preguntarle a sus hijos sobre que ambos hayan iniciado un romance. Aunque Michelle Salas, hija de Stephanie y Luis Miguel, ya había dejado claro que está feliz por su madre, la prensa ahora abordó a Camila Valero, la hija menor de la actriz. Aunque fue algo reservada con sus palabras, la bisnieta de Silvia Pinal expresó: "Muy contenta, muy contenta, de verla feliz, de verlo feliz también a él".

En el mismo evento estaba Sebastián Zurita, quien también reaccionó a que su padre se dé una nueva oportunidad en el amor tras la partida de su madre: "Lo que más quiero es que mi papá esté feliz. Lo apoyamos en todo, lo amo, quiero que viva una vida plena, tanto profesional como sentimentalmente, y creo que eso es lo que más nos ilusiona a mi hermano a mí", manifestó. Al seguir insistiendo sobre el tema, se limitó a decir: "No voy a hablar de la relación de mi papá, al revés, yo lo que quiero es que siempre, en la manera que sea, él sea feliz, ¿no?, y yo creo que eso es lo más importante y yo que creo esas preguntas de su relación y eso creo que no me toca", finalizó.

