Hundió a Galilea Montijo: Tras fracaso en Televisa y pedir limosna, polémico galán llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien perdió su contrato de exclusividad en el 2019 en Televisa y en sus inicios confesó que pidió dinero en la calle para poder regresar a su casa en Guadalajara, aparece en redes del programa Hoy. Se trata de José Ron, quien fue eliminado este domingo del reality ¿Quién es la máscara? y hace unos años tuvo un fuerte encontronazo con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, sobre todo con la tapatía que fue quien le respondió.

El originario de Guadalajara, Jalisco debutó en las filas de la televisora de San Ángel hace casi 20 años. De inmediato se volvió en uno de los galanes más cotizados de la pantalla chica mexicana, participando en melodramas como La que no podía amar, La mujer del vendaval, Muchacha italiana viene a casarse, Simplemente María, Enamorándome de Ramón, Ringo, Te doy la vida y La Desalmada. En 2020, confesó que desde un año antes ya no tenía exclusividad, sin embargo, continuó en la empresa.

El protagonista de La mujer del diablo también ha abierto su corazón para contar lo duros que fueron sus inicios en el medio. Cuando acababa de llegar a la CDMX, reveló que hasta tuvo que pedir limosna para poder comprar un boleto de camión y volver a casa, además de que no tenía ni para comer. Ron siempre ha tenido un carácter fuerte y ha defendido las causa en las que cree, por lo que en 2017 tuvo un pleito con Galilea y Legarreta luego de que ambas defendieran al actor Cristián de la Fuente y no a él.

Y es que el chileno, mientras grababa la telenovela En Tierras Salvajes, sostuvo que una ida al gimnasio se sustituía con talar un árbol, lo que enfureció a Ron y causó que despotricara contra ambas, pidiéndoles no opinar si no sabían del tema: "Soy una persona muy tranquila, pero si me buscan, me van a encontrar. Y aquí estoy para defenderme... no me conocen. Porque si me conocieran realmente no defenderían a una persona, que no me extraña que la defiendan, pero mejor se quedarían calladas", dijo tajante.

Todos hicieron las paces y dejaron eso atrás, además de que el tapatío acudió al foro de Hoy este lunes tras su fracaso en ¿Quién es la máscara? sin embargo, ahora reaparece en redes del programa Hoy por otro motivo, pues recordaron cómo luce ahora y qué fue de 'Santi', interpretado por el actor Patricio de la Garza, quien fue hijo de Ron en el melodrama Ringo. El histrión tenía apenas 10 años y se ausentó un tiempo de la televisión, sin embargo, este año volvió a los foros y se integró al elenco de Amor dividido.

Ahora, De la Garza es todo un adolescente y ha dejado en shock con su transformación, además de que ahora aparecerá en un nuevo proyecto que se estrenará el próximo año: Perdona nuestros pecados, donde será hijo en la ficción de Érika Buenfil y Jorge Salinas. Aunque no dio detalles sobre qué personaje encarnará, se mostró emocionado en su cuenta de Instagram y ha publicado varios videos del arranque de grabaciones, además de que ha recibido decenas de comentarios positivos que aseguran llegará lejos en su carrera.

