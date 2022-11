No le gustó: Britney Spears responde a Milie Bobby Brown; quiere interpretarla para una película

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A todos nos gusta el chisme y si se trata de conocer más detalles referentes a la vida personal de un artista, el interés se hace más grande, de ahí que proyectos o películas biográficas de los famosos sean uno de los más exitosos de la industria; sin embargo, hay una que de manera tajante dijo 'no' a un proyecto relacionado con su vida personal y artística y esa fue Britney Spears.

La denominada 'Princesa del Pop' es una de las figuras más controversiales, por lo que no es de extrañarse que querer saber más y hasta desde varios puntos de vista respecto a lo que ha pasado a lo largo de su exitosa carrera sea de interés no solo del público sino de los artistas mismos, ejemplo claro es la británica Millie Bobby Brown quien de inmediato ‘levantó la mano’ para ponerse en la piel de la intérprete de Oops, I did it again, Baby one more Time, Sometimes o Toxic.

La actriz de 18 años de edad y quien saltó a la fama por series como Stranger Things o Enola Holmes, ambas de la plataforma de streaming Netflix, mencionó en entrevista que entre sus deseos actorales es el de interpretar personales reales, por lo cual mencionó a la cantante quien hace poco recuperó su libertad tras quedar obsoleta la custodia que su padre tenía sobre ella.

"Quiero interpretar a una persona real y pienso por mí: Britney Spears. Creo que su historia resuena conmigo, simplemente creciendo a la vista del público. Ver sus videos, ver entrevistas cuando era más joven. No la conozco, pero cuando miro fotos de ella, siento que podría contar su historia de la manera correcta y solo de ella".

Instagram @milliebobbybrown

Aunque para otros podría ser considerado un honor querer interpretar a un personaje de la talla de Britney Spears, para la también bailarina de 41 años de edad no es lo que más desea en este momento, en especial cuando a través de las redes sociales ha estado compartiendo mensajes dedicados a su familia a quienes acusa de haberla explotado y maltratado por muchos años, al grado de haberla encerrado en una cínica, prohibirle diversas cosas y claro, hacer caso omiso de las veces en que ella les pidió ayuda.

Con una peculiar fotografía en la red social Instagram, Britney dejó claro que no quiere nada referente a una biografía que esté disponible en la pantalla chica. Así, con un portón cerrado arremetió de manera indirecta contra al británica a quien le señaló: "¡Buenas noticias, buenas noticias! Todavía respirando. Es gracioso que las mismas dos personas que me dieron la vida sean exactamente las mismas 2 personas que me la quitaron, ¡pero adivinen qué! ¡Estoy viva y vuelvo a respirar!".

Instagram @britneyspears

Este extenso mensaje recordó que ahora que goza de libertad plena y vive feliz al lado de su esposo, Sam Asghari, recordó que a sus 41 años de edad puede hacer cosas que durante muchos años no podía imaginar, como beber una taza de café, sacar dinero de un cajero automático o disfrutar de viajes o la comodidad de su lujosa mansión, de ahí que no tenga interés en monetizar su vida en una biopic pues cree que esos proyectos son para cuando las celebridades han muerto.

"Ahora que respiro… tengo tiempo… ¡es diferente! ¡Me gusta! Escuché que la gente quiere hacer películas sobre mi vida... amigos, ¡no estoy muerta! Aunque está jodidamente claro que [mi familia] me prefería muerta. ¡Supongo que mi familia cerrará sus puertas ahora! Sea como sea… ¡solo quiero saludar y compartir estas fabulosas puertas! Publiqué demasiado esta semana... ¡Estoy avergonzada! Lo entiendo... ¡oh, bien! ¡Que tengas un buen día!", concluyó.

Instagram @britneyspears

Hasta ahora, al actriz no se ha referido a la tajante respuesta que la 'princesa del pop' dio sobre una serie o película inspirada en ella pero se espera que en un futuro de su opinión, pues entre los proyectos biográficos que más éxito han tenido, figuran los de Freddie Mercury de Queen, Elvis Presley y hasta de Elton John con quien Britney Spears sacó el tema Hold me closer.

