Pleito en Televisa: Papi Kunno explota y hace pedazos a conductora de 'Hoy': "Vieja ridícula"

Ciudad de México.- De nueva cuenta el influencer y actor Papi Kunno se encuentra metido en una nueva controversia y es que desde que su carrera despuntó tras volverse viral por sus videos en TikTok no ha parado de protagonizar escándalos. El también modelo de nueva cuenta logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a que arremetió en contra de una querida conductora del programa Hoy.

El originario de Monterrey, Nuevo León, no estalló en contra de Andrea Legarreta ni de Galilea Montijo sino de Maryfer Centeno, la grafóloga del matutino del Canal de Las Estrellas. Resulta que a Kunno no le gustó que la experta en análisis corporal lo analizara por su reciente encuentro con David Ghetta y se le fue encima sin piedad, tachándola de ser una "ignorante" y "ridícula" en un video que él mismo compartió.

Es ridícula porque es de esas personas que leen el lenguaje corporal, cuando seguro la vieja ni siquiera ha de saber leer", expresó enojado.

La colaboradora estelar del matutino que le hace la competencia al programa Venga la Alegría por supuesto que no se quedó callada ante los insultos que hizo Papi Kunno en su contra y le respondió de forma contundente a través de TikTok refiriéndole que el ignorante era él: "Hola, Kunno, el lenguaje corporal no se lee, se analiza y se describe, pero no es un diccionario... Es el análisis de personalidad".

Sin piedad Maryfer le dejó claro al importante influencer de 22 años que el que estaba diciendo cosas sin sentido era él pues le dijo que no sabía leer y su más grande pasión es la lectura: "Tú dices que yo no sé leer, pero mira, lo que más me gusta hacer en la vida es leer... y escribir, de hecho tengo cuatro libros escritos... El punto es que sí sé leer y lo que estás diciendo desafortunadamente es incorrecto".

Posteriormente Centeno mostró un fragmento del video que compartió Kunno en el cual explota contra ella por decir que había invadido el espacio personal de David Ghetta y ella recalcó que efectivamente sí hizo sentir incómodo al famoso DJ: "A lo mejor tú piensas que no, pero el ego a veces nos juega malas pasadas, Kunno. Este señor no quiso darte ese besito, se quitó. En ningún momento se ve que te de los dos besos".

La especialista del matutino Hoy no dejó de ser contundente contra Papi Kunno y señaló que era una persona "muy pobre" (ignorante) pues este argumentó que sabía sobre la cultura de David solamente porque ha viajado por varias partes del mundo y ella le recordó que los europeos son personas muy frías, por ello el DJ no aceptó su beso. Además le suplicó al regiomontano que haga un análisis sobre su persona para que pueda mejorar.

Por otro lado, la verdad es que viajar no te hace mejor persona ni tiene que ver con tu calidad moral ni la aportación que estés dando a la sociedad... Al contrario, nos da muchísimo gusto que puedas viajar, qué bueno, sin embargo, eso no te hace mejor persona, y si tu escala de valores es esa, entonces creo que eres más pobre de lo que pensábamos".

